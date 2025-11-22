年收百萬人妻車內成抓姦現場！「甜膩對話」外流牽手親吻全被錄下

（社會中心／綜合報導）桃園地院近日審理一起婚外情求償糾紛。一名結婚逾40年，年收百萬的人妻向法院指出，丈夫阿中（化名）與女銷售員小花（化名）保持不當往來，甚至在她的汽車內多次出現牽手、親吻及曖昧對話。她認為此舉已嚴重侵害配偶權，因而對小花提出100萬元求償。

根據判決內容，人妻表示，今年3月與6月期間，她陸續發現丈夫與小花在車內互動親密，三度被錄下牽手與親吻的行為。錄音中，兩人更直接坦承已維持這段關係約七、八個月，讓她倍感震驚，也成為她決定提告的主要原因。

小花則在庭上否認婚外情，強調與阿中是認識超過60年的小學同學，雙方長期保持友誼。她說明，阿中平時曾向她購買產品，因此有業務往來；而人妻指控的三次見面，其中兩次是共同參與公司課程，另一回則是基於朋友情誼陪同散心，強調期間沒有任何逾矩行為。

然而，法官審閱錄音資料後，發現雙方對話內容出現多段明顯超出普通朋友的互動。其中包括「妳牽我的手」、「你都沒有想我」、「像我們這樣子也7、8個月了」等語句，甚至出現「老公」稱呼，與一般友誼關係顯然不符。

此外，錄音裡兩人多次提到未把關係告知他人，並擔心遭外界加油添醋。法官認為，若雙方真如辯稱僅是同學兼朋友，便無須對外「隱瞞」。綜合語句內容與整體情境，法院認定兩人確實存在「超友誼」互動，已侵害人妻的配偶權益。

法院指出，婚姻關係屬法律保障之身分法益，第三人若介入導致關係受到損害，需負相應責任。儘管人妻主張求償100萬元，但法官考量整體情節與社會通念，認定10萬元較為適當，最終判小花須賠償該金額，全案仍可上訴。

