年收破億、香港房子5間 港劇女王佘詩曼親曝「已立好遺囑」

港劇女王佘詩曼因出演《延禧攻略》在中國大陸爆紅，身價水漲船高，吸金實力驚人。不過，她早在2011年便登上「富比士中國名人榜」估算有破億身家。今年50歲的佘詩曼近日透露，自己已經立好遺囑，希望畢生積蓄都能按照自己的意願分配。

據港媒報導，佘詩曼近年因家人生病，以及港星許紹雄去（2024）年10月離世，讓她對生死有更多體悟。她透露，自己已經立好遺囑，「我不想浪費自己畢生積蓄，希望可以按照我意願分配。」她也坦言，近年已將工作減半，把更多時間留給家人；至於生兒育女，早已不再憧憬，但也不覺得是遺憾。

佘詩曼身為「TVB六大花旦」之一，2023年憑著港劇《新聞女王》勇奪「四料視后」，事業再攀高峰。佘詩曼2011登上「富比士中國名人榜」，人氣排名第67名、收入排名第57名，年收入高達2360萬人民幣（約新台幣1.03億元）。她在香港至少投資5間房產，可說是娛樂圈名副其實的富婆。



