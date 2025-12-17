年收破300萬卻存不到30萬？高薪族最容易忽略5個消費黑洞

編輯/葉佳欣撰文

很多人聽到「年收入超過三百萬，一年存不到三十萬」，第一個反應都是不相信，甚至會脫口而出一句：「怎麼可能？」但只要把帳本攤開來看，妳會發現這種狀況一點都不極端，甚至很常見。問題不在收入多寡，而在錢是怎麼一筆一筆流走的。小編帶妳來看看，高薪族群容易陷入的花錢陷阱，只要花錢方式不對，有再多金山銀山都可能被用完。

鈔票賺得多，卻也可能因為消費不當，未來過得辛苦。圖/123RF圖庫

1.小孩教育費一年60萬

先從很多高薪族最容易忽略、卻殺傷力極大的項目說起，就是小孩的教育費。很多人把教育當作投資，不是花費，所以很捨得花，私立雙語小學一年30萬，課後補習一年也要20萬，如果再加上寒暑假營隊和雜費，教育費一年60萬跑不掉。每一筆花費看起來都非常正當，畢竟是為孩子的未來著想，但當教育費固定化之後，它會像房租一樣，牢牢鎖住現金流。

很多人把教育孩子當作投資，不是花費，所以很捨得花。圖/123RF圖庫

2.五年就換一台高級進口車

接著是交通工具的升級循環。很多高薪族一開始只是想「犒賞自己」，於是買了一台三百萬的進口車，心想反正收入負擔得起。而且，可能五年就想換新車，那麼折舊、保險、保養、稅金加起來，非常驚人。

3.高房貸金額

再來是住宅相關支出。高收入的族群，通常也更重視生活品質。可能買了一間好地段的高級公寓，要不然就是花很多錢租高級宅，假設每月房貸或租金八萬，一年就是將近一百萬，再加上管理費、裝潢分期、家具汰換，實際住房成本很容易突破年收入的三分之一。

高收入的族群，通常也更重視生活品質。可能買了一間高級公寓，要不然就是花很多錢租高級宅，導致買房與居住成本很高。圖/123RF圖庫

4.高額的社交成本

高薪族還有一個隱形黑洞，叫做「社交與身分成本」。朋友聚餐不可能吃太隨便，一次兩三千是基本盤；紅白帖、送禮、節日禮盒，金額也不能太寒酸。一年下來，社交支出可能也有20萬。

5.喜歡享受、吃高檔美食

收入越高，通常花費也越多，因為人的慾望沒有底限，不少高收入族群因為工作壓力，喜歡吃美食或是花錢買幸福感，雖然賺得多，卻也很敢享受，每個禮拜都要去吃米其林大餐，一餐動輒5千元，光是餐費就很驚人。

不少高收入族群因為工作壓力，喜歡吃美食或是花錢逛街，雖然賺得多，卻也很敢享受。圖/123RF圖庫

結語

高收入族群最致命的錯誤，是沒有把「存錢」當成必須先付的帳單。很多高薪族的邏輯是，先把生活顧好，剩下的再存。問題在於，當生活已經升級到高成本版本，幾乎不會有什麼是剩下的。一年存二十萬或三十萬，只佔收入的一成，對未來的保障非常有限。

年收入三百萬卻存不了錢，從來不是一夕之間的結果，而是一連串看似合理選擇累積出來的現實。真正的關鍵，不是要人過得像苦行僧，而是看清哪些花費是一次性的享受，哪些其實是長期綁住自己的固定成本。要把錢花在真正能替未來減壓的地方，而不是只是讓現在的生活看起來體面，存款數字才會真正開始有感覺地往上走。

