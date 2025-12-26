年收飆破2.9億！年輕人迷上算命？「這3縣市」貢獻8成營收

財經中心／王文承報導

近年來各種重大事件接連發生，生活充滿不確定性，也讓人們對未來感到愈發不安。在這樣的氛圍下，台灣愈來愈多人開始相信命理，並意外催生出一股「心靈療癒商機」。在焦慮、孤獨與對未來感到迷惘的情緒交織之下，命理服務逐漸從過去單純預測吉凶禍福，轉型為提供情緒支持與心理慰藉的重要管道，成為不少民眾安定內心的出口。傳統的八字、紫微斗數已不再是唯一選擇，占星、塔羅、人類圖等西方神祕學快速崛起，成功吸引追求自我探索與內在成長的年輕世代。

社群助攻、入行門檻降低 命理產業5年爆發式成長



隨著社群媒體與影音平台普及，命理師不再受限於實體店面，透過直播、短影音與線上諮詢即可經營客群，讓產業入行門檻大幅降低，也拓展了收益模式。根據財政部統計，113年全台命理相關產業家數達194家，全年銷售額高達2.9億元，家數與營收皆呈現逐年成長趨勢，5年間分別增加1.6倍與4.1倍，顯示命理產業已從小眾服務，躍升為穩定成長的「心靈經濟」。

雙北、台中、桃園成命理重鎮 8成營收集中都會區



從地區分布來看，命理產業高度集中於人口與消費力密集的都會區。雙北市、台中市與桃園市合計占全國命理產業家數約65%，銷售額更高達84%，顯示都市生活壓力與資訊密集環境，反而讓民眾更傾向尋求命理服務作為心理出口，也讓相關業者更容易在都會區累積穩定客源。

女性、宗教與文化差異影響信仰 台灣近3成相信算命能預測未來



因害怕未知與尋求安心感，人們常透過命理服務諮詢未來走向。美國調查顯示，不同國情、文化與宗教背景，影響各國民眾對命理的接受度，其中南非占比高達47%、印度45%，日本、南韓、新加坡約2成，美國僅9%。女性因思考偏向情感與直覺，面對不確定性時更傾向尋求情緒支持，各國女性占比普遍高出男性5至13個百分點。中央研究院調查也顯示，台灣約29.5%民眾相信占卜、算命能預測未來，其中女性比例達36.4%，明顯高於男性的24.5%，反映命理信仰已深植於現代社會的心理需求之中。

