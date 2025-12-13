年收高達109萬！消防員年末「靠1副業爆紅」提前規劃退休…預約滿到2027年

本是消防員的桑德斯年末都會化身為聖誕老人賺外快。圖／翻攝自FB／Santa Dave Saunders

隨著聖誕節到來，不少民眾與業者都看準商機，除了推出聖誕送禮商品、美食套餐，甚至還有人化身為聖誕老公公，被邀請至特定場所賺取外快。美國新澤西州（New Jersey）就有一名消防員每年都會利用聖誕節期間裝扮成聖誕老人，長年經營的這門副業收入穩定，也讓他逐步規劃提前退休，更打算轉型為全職聖誕老人。

根據太陽報（The Sun）報導，這起事件可回溯至約17年前，當時來自新澤西州彭斯鎮（Penns）的消防員桑德斯（David Saunders）為了安慰年僅6歲、因病住院的兒子，首次穿上聖誕老人服裝，希望替兒子及醫院內其他孩童帶來歡樂，原本只是身為爸爸的桑德斯想給孩子帶來的暖心舉動，卻意外成為他日後事業轉折的起點。

本是消防員的桑德斯年末都會化身為聖誕老人賺外快。圖／翻攝自FB／Santa Dave Saunders

隨著時間推移，桑德斯後來也一直在聖誕節期間扮演聖誕老人，服務範圍逐漸從親友家庭慢慢擴展至社區與陌生家庭，多年下來不僅到府拜訪無數家庭，還開始受邀參與影視相關工作，先後出演獅門影業（Lionsgate）製作的《All I Want for Christmas》、《A Wonderful Time of the Year》及《Christmas Telethon》等電影與節目，正式將「聖誕老人」發展為一項副業。

桑德斯近年的聖誕事業規模持續擴大，每年12月到來期間幾乎天天晚上都在工作，全年約造訪150戶家庭，預約更是早已滿檔。桑德斯表示，截至目前為止，他在2026年的檔期幾乎全數額滿，甚至已經開始接受2027年的預約。

桑德斯的預約已經滿檔至2027年。圖／翻攝自FB／Santa Dave Saunders

更讓人吃驚的是，桑德斯透露，他2024年只靠聖誕老人相關工作就賺進約2.5萬美元（約78.3萬元新台幣），2025年年收入預計可達3.5萬美元（約109萬元新台幣），這筆額外收入也讓他得以加快規劃退休時程，並考慮未來全職投入聖誕老人事業。桑德斯今年10月起還新增聖誕主題攝影服務，並自11月初即開始接下將到府拜訪的預約，提早進入聖誕旺季。

報導指出，現年51歲的桑德斯是家族重的第3代消防員，已從事消防工作31年，兒子則是家族第4代消防員，他坦言，雖然仍熱愛消防員工作與一票同事，但多年高風險的工作內容已讓身體不堪負荷，歷經多次手術後也逐漸萌生離開消防體系的念頭：「我的身體真的很痛，如果經濟條件允許，我寧願做這個。」

桑德斯（右1）表示，身體已越發不能負荷消防員的高強度工作。圖／翻攝自FB／Santa Dave Saunders

不過，聖誕老人繁忙的行程也帶來極大工作量，桑德斯在旺季時1天工時經常達到18小時，他會從清晨4時開始跑行程，直到晚上10時才到家，為此也在11、12月向消防單位請長假，專心投入聖誕老人相關業務。桑德斯坦言，希望讓這份副業全年運作，不只是聖誕老人，還包括生日祝福、情人節活動、客串演出等演藝工作，只要事業運作穩定、財務條件成熟，他就會正式告別消防員生涯，迎接人生下一階段。



