年收200萬還扛不住！房仲：新青安2.0在北市 僅剩兩區勉強買得起

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外傳新青安2.0方案將有排富條款，在高房價的環境下，購屋壓力依舊沉重。台灣房屋提供



外傳新青安2.0方案擬設下年收200萬元的排富門檻，但在台北市的高房價環境下，購屋壓力依舊沉重。房仲業者以平均總價3,250萬元的住宅計算，即便雙薪家庭年收達300萬元，房貸壓力依舊沉重；而觀察實價登錄顯示，能勉強符合新青安條件的行政區，僅剩萬華與大同兩區，且多為老屋或小宅，政策設計與區域差異的落差，讓「買得起」與「買得到」之間依然存在巨大鴻溝。

根據新青安2.0方案初版，排富門檻設定年收200萬，但各縣市房價行情不同，若想掛上台北市門牌仍舊難以卡位。根據2026年實價登錄的交易資料，若以台北市平均購屋總價約3,250萬元估算，在貸款8成、利率2.5%、30年期條件下，貸款金額約2,600萬元，每月房貸支出約10.3萬元。

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若以內政部公布2025年第4季全國房貸負擔率40%來推算，月收入至少要25萬。換言之，即便是雙薪家庭，若年收入未達300萬元，要負擔台北市平均住宅總價仍有相當壓力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，新青安2.0方案設限目的，在於將資源集中，若申請人收入上限採全國一致門檻，難以反映區域房價和房貸負擔率的差異，加上銀行評估申請人財力時，除了薪資收入，也會綜合考量收支比，包括家庭生活開支、卡債及既有貸款等負債。

張旭嵐指出，若以房貸負擔率40%估算，在房貸利率2.5%、貸款30年的條件下，年收入200萬元、月收入約16.7萬元的家庭，每月合理房貸支出約6.7萬元，可貸款金額約1,670萬元，推算可購買房屋總價僅2,090萬元，比對目前北市均價超過3,000萬，能力和現實有明顯差距。

觀察台北市各區的總價，蛋黃區大安區均價4,000萬以上，中正、松山、信義和內湖等均價也超過3,000萬，唯一在2,000萬以下的只有萬華區，平均單價67.3萬、總價1,703萬，坪數約25坪，而大同區平均總價2043萬，也勉強列入可負擔區域。

台灣房屋萬華捷運旗艦店店長陳國欽觀察，萬華和大同區都屬於舊城區，老屋多，部分高機能地段雖有較新的大樓或新案，供給以套房或「1+1」的小宅為主，總價雖然相對親民，但對於有規劃結婚成家的購屋者來說，兩區的房型坪數和區域環境，未必能符合家庭客層需求。

張旭嵐表示，台北市房價高，最新房貸負擔率已達到63.9%，反映出要在台北市成家，想買屋齡輕、屋況較好的電梯大樓或華廈，適合家庭居住的物件，多半被迫增加財務壓力，一旦總價上調、月繳金額也會增加，壓縮其他開支和生活品質；如果不想增加貸款負擔，則需拉高自備款來補差額，否則得靠長輩幫忙，才有可能減輕購屋壓力。

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