年收251萬也撐不住！夫妻買豪宅因1心態險破產 後悔痛哭喊：拿命換生活

不少人在高額房貸與龐大生活開銷的雙重壓力下，房子往往不只不是幸福的象徵，反而成了壓垮家庭的最後一根稻草。（示意圖／PIXABAY）

不少人因為羨慕身邊朋友的居住品質與社會地位，便硬著頭皮買下高級住宅；但在高額房貸與龐大生活開銷的雙重壓力下，房子往往不只不是幸福的象徵，反而成了壓垮家庭的最後一根稻草。日本神奈川的一對中產夫妻，就在入住高級住宅數年後坦言，他們早已後悔當初衝動性的決定。

夫妻買豪宅因1心態險破產



根據《THE GOLD ONLINE》報導，高級住宅自1997年日本建築基準法修訂後開始大量興建，因具備高抗震能力、良好安全性，而且多位於捷運與車站周邊，深受年輕家庭與雙薪族青睞。然而，近年受原物料、人工成本與土地價格上漲影響，東京等大都市的新建公寓供給量下降、價格持續飆升，平均售價已突破一億日圓（約新台幣2096萬元），中古公寓的價格也一路向上，讓一般家庭望之卻步。能買得起的，多半是靠「雙人貸款」或「連帶債務」硬撐。

今年40歲的高井夫妻（化名）正是其中之一。兩人年收入合計約1200萬日圓（約新台幣251萬元），在孩子即將上小學時決定購屋，鎖定靠近車站、生活機能良好的新建高級住宅。他們靠著雙薪與選擇低樓層的折衷方案，順利貸款買到夢想中的家。起初一切都很如意：通勤方便、孩子可以在公園自由玩耍、附近大型商場購物便利，一家三口的生活幾乎無可挑剔。

夫妻後悔痛哭喊：拿命換生活



然而，問題在入住後逐漸浮現。原本每月4萬日圓（約新台幣8370元）的管理費與修繕積立金，數年後竟飆升至6萬5000日圓（約新台幣約1.4萬元），讓本就吃緊的家計更加窘迫。孩子的課外活動費用越來越高，加上丈夫開始出現攀比心態——看著住在高樓層的鄰居，他覺得自己地位較低，便開始購買高價手錶與名牌包，夫妻的財務理念因此產生巨大裂痕。

「我想離開這裡，到更合理的地方生活，繼續住在這裡就像拿命去換…」高井太太坦言，夫妻倆每天都被龐大壓力與焦慮壓得喘不過氣。最終，在她的堅持下，兩人找上財務顧問諮詢，才驚覺若不立即改善收支，他們將在退休後面臨破產危機。

雖然丈夫依舊捨不得放棄這個象徵夢想與身分的住宅，但在看到財務模擬結果後，也不得不開始考慮出售的可能性。

財務規劃師橋本徹提醒，高級住宅確實帶有身份象徵的魅力，但許多人往往忽略居住後的隱性成本。他建議，民眾看房時不要被眼前的條件蒙蔽，應先制定完整計畫、評估所有風險，再做出購買決定，以免一時衝動變成長期負擔。

