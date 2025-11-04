年收400萬也哭窮？王世堅怒揭新青安「3無」：60歲了還跟年輕人搶！

政治中心／李紹宏報導

「新青安貸款」政策有爭議，立法委員王世堅今日指出三無「無首購限制、無年齡限制、收入限制」，強調連年收入超過400萬元的人都可以申請，甚至達3000多戶鑽漏洞，還痛批「50幾歲60歲還在新青安」，實在太誇張！對此，行政院長卓榮泰表示，將會用新方式協助年輕人。

王世堅痛批新青安「三無」政策，超過3000戶「年收400萬者」鑽漏洞領補助。（圖／資料照）

新青安「三無」漏洞！王世堅酸：把房過掉就能貸款？

立法委員王世堅在立法院質詢時提到，根據統計，目前新青安貸款已核貸13萬6500戶、金額達1兆565億元，但「新青安貸款」政策漏洞有「三無」：無首購限制、無年齡限制、無收入限制。王世堅以無首購限制為例，「比方說名下有房，我不管我幾個房，我要用新青安之前我全部過掉，我不是首購啊」，由此便能申請新青安貸款，讓他直呼真的不可思議。

廣告 廣告

北北基桃青年購屋十大熱門區域。（圖／永慶房屋提供）

不只如此，王世堅更指出在新青安申請戶數中，有高達3000多戶、年收超過400萬的民眾申請補助，同時痛批「50幾歲60歲還在新青安」，實在太誇張。

王世堅表示，新青安不僅違背政策初衷，也推高房價，「這一年全台平均房價漲幅，等於前三年的總和」，認為新青安多少推波助瀾，也指出明年7月新青安到期，到底「要延長還是就此打住」？

行政院長卓榮泰表示，會檢討新青安政策。（圖／行政院提供）

新青案政策疑慮！卓榮泰：將以新方式協助青年

行政院發言人卓榮泰備詢時回應，新青安從去年已經調整成「一生一次，貸前必須要嚴審，貸後必須要管理，必須符合自用用途」，並指出目前貸核數量以降溫，基於居住正義原則，會用新方式協助年輕人，以及檢討政策。對此，王世堅說「這就是我想聽的答案」，也說希望政府能補助真正需要的人，而不是讓高所得民眾藉此鑽漏洞。

更多三立新聞網報導

打臉失敗！民眾黨酸「盧媽媽裝」詭異 網笑了：黃國昌小丑才是譁眾取寵

台北市長徵詢人選不只王世堅、吳怡農！段宜康喊拭目以待：不一定在黨內

王世堅《沒出息》完整版出爐！韓國瑜「這金句」也加入 網笑：友情演出

萬聖節扮什麼？萌娃扮「王世堅」髮型神還原

