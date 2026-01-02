年收420萬卻高興不起來！ 房仲吐「憂慮真相」 網傻眼：其他人怎麼活





過上財富自由的輕鬆生活，是許多人的目標。一名房仲表示自己2025年總收入達420萬，卻高興不起來，認為來年恐怕難維持，也感慨自己「一人養全家」難存錢，引發熱議。

該名網友在論壇Dcard發文，表示自己是一名房仲，在歲末年終時總結自己在2025年的年收，其中有幾個月業績不錯，單月佣金可達70、80萬，全年總收入共計420萬。雖然看來收入頗豐，但他坦言自己「高興不起來」。一方面是覺得這樣的業績來年很難維持，除了需要更多的努力外，也需要運氣，更要看大環境的情況，而自己對於之後的房市前景預測較悲觀，認為未來的收入可能會越來越少。

▼原PO表示自己2025年總收入雖高達420萬，但他卻感到壓力沉重，並對房市前景感到悲觀。（示意圖／取自pixabay）

另一方面，自己雖然看似收入多，但需要獨力支撐房貸、孝親費、生活費、子女教育費等全家開銷，能真正存下來的錢並不多。沉重的經濟負擔也讓他暗自擔憂。他表示，自己的420萬年收拚死拚活才有，但有些客戶光是被動收入就可達1、200萬，讓他深感學會理財投資的重要，但自己之前從事其他行業時，收入遠不及現在，當時也沒有多餘的錢，直到2025年才開始投資，嘆「不知道什麼時候才有能喘口氣的一天」。

此貼文吸引網友們留言討論，有人理解原PO的感受，認為「每年不穩定」和「家中經濟唯一支柱」是他焦慮的來源：「聽得出來原PO的無奈，上有老下有小，還有老婆要養，那麼多人；如果還有房車貸其實蠻硬的，又不是一人飽全家飽」、「我之前的工作年收入比你高100萬左右，但自從離開後，已經做吃山空兩年。 也是上有老下有小，所以我懂那種焦慮感。 收入無法cover支出的焦慮，只有經歷過的才懂。 無法開源，更無法節流，因為再如何節流都是杯水車薪。 而且節流也要大家一起配合才行，你願意，其他人未必願意配合」、「不穩定的年收400萬，需要祈禱年年房市起飛」、「我大概能懂就是自己拿到這薪水很高興，但是會擔心以後會不會就拿不到的這種感覺」、「懂你心酸，我跟老公加起來超過600，但他賺比較多，我也從不管他的錢，家裡的開銷很多是我出，他出房子的錢，可是我也常常觀察到自己存不多，有點心累」。

但有不少網友無法理解，畢竟原PO的年收入勝過許多一般上班族，認為原PO給人「無病呻吟」的感受：「要不去問問，拚死拚活才年薪中位數的都怎樣生活，就能看到很多不必要的開銷，只是你也不願意拿掉罷了」、「如果是真的想抱怨或擔憂， 個人覺得正面一點知足快樂， 你已經在薪資常態分布前10%了」、「420（萬）還存不到什麼表示你財務槓桿開太大了，想辦法先縮一些吧」、「想賺多少就要承受多少，你好好想想沒錢的日子吧，才會懂得如今多麼富裕」、「年收420萬都在擔心，我這個年收100萬的是不是應該離開？」、「如果420萬你都覺得沒辦法存到錢，那其他年薪都不破百的夫妻怎麼辦」，認為原PO與其憂慮，不如想想如何節流存到錢較實際。

（封面示意圖／取自Pexels）

