年收80萬養4個小孩錯了嗎？ 大二兒爆噴積壓已久心內話母心碎

一對年薪80萬的父母扶養4名小孩，卻被長子嫌棄無法給小孩更好的物質生活。（示意圖，photoAC）

一個4寶媽上網吐露心聲，她與丈夫年薪大約80萬元，用來支付所有孩子的生活費、學雜費、課後輔導費，乃至於電話費等生活開銷，只要求讀大二的大兒子自己辦學貸，寒暑假去打工賺錢。本以為已經很盡力，沒想到卻換來兒子連環抱怨，拿周邊同學穿名牌、上下學開爸媽的車等做比較，感嘆自己麼都沒有，這番話徹底讓媽媽心碎，上網哀嘆：「請問要年收多少才不會被小孩嫌棄？」

這位媽媽在Dcard辛酸發文透露，她跟先生收入加起來年薪80萬元左右，無車無房住在租屋處，咬牙負擔4個孩子的龐大開銷，包辦生活費、學雜費、補習費等，唯一例外是讀大二的長子，讓他自行申請就學貸款，並打工賺錢，沒想到最近長子卻開始抱怨連連。

長子不滿地將自己與同儕比較，指出同學全身名牌，還可以開父母車代步，就連住台北的表哥表姊每年寒暑假都去國外爽玩，手上拿的是最新潮的iPhone，家裡還有神級PS5可以無限暢玩，相較之下，自己卻「一無所有」，別說出國，連個像樣的玩具都沒有，還是撿親友二手舊衣穿，這番話讓原PO當場心碎，上網反問網友：「請問要年收多少才不會被小孩嫌棄？」

貼文一出，網友瞬間吵翻天，抨擊派網友認為這就是階級複製，「哪來的勇氣生4個」「兩個人才80萬，在外租屋、4個小孩，啊你們到底做什麼工作？可以搞到出社會那麼多年一人才40萬？」「表面上會跟您說辛苦了，但老實說這種年薪我連一個都不敢生，自己都無法過得舒服怎麼敢生，還生到4個，您的孩子體會到的是所謂的階級複製吧…」「只能接受小孩的批評了，畢竟是事實」「一人80萬我都不敢生了，還兩人80萬…小孩超可憐」「到大學才抱怨算不錯了，現在都國小就在比了」。

另派網友則溫暖力挺媽媽，並強調家庭教育與價值觀念的重要性，「不管孩子怎麼說，你們只需問心無愧的對待他們，就夠了，你們也辛苦了，加油」「我不知道怎樣的家庭、怎樣的年收入，不會讓小孩嫌棄，我爸媽年收甚至比你們更少、還有負債，但我們家的孩子沒有一個人嫌棄過我爸媽，甚至不會羨慕其他孩子，原因是我們都知道，爸媽已經很努力的在給我們他們最好的了」「我家也是生8個，父母雙薪、薪資沒那麼高，但從沒抱怨過父母，覺得父母親的家教真的很重要，尤其價值觀跟態度」。

