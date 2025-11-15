年改上路7年「公教怒火再起」 翁曉玲轟民進黨害慘基層

立法院司法及法制委員會本月5日排審停砍公教年金修正草案，司委會召委翁曉玲受訪表示，蔡英文政府當年實施錯誤的年改要及時踩煞車。（中時資料照／姚志平攝）

年金改革上路已超過七年，依規劃所得替代率將每年再下修1.5%，引發退休軍公教團體普遍不滿，「停砍年金」也瞬間成為本會期立法院的主要戰場。在野黨近日取得共識，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》已完成初審並送入朝野協商，力拚在12月底院會三讀闖關。國民黨立委翁曉玲12日就怒批民進黨年改留下「嚴重後遺症」，蔡政府的年金改革已重創公務體系。

立法院近日審查相關法案時，朝野一度激烈交鋒。曾推動年改的前總統蔡英文6日也罕見於臉書發聲，強調軍公教值得感謝，但年金改革不能半途而廢，「只靠政府預算救不了大家的退休金」。她更透露，年金改革其實是前總統馬英九卸任前「特別交代」的任務，並對在野黨主張停砍年金表達憂心，認為好不容易穩定的制度恐怕又要走回頭路。蔡強調，重點是財源必須擴增，甚至需要尋找新的專屬財源，才能確保制度永續。

國民黨立委翁曉玲12日在《觀點》直播節目談及退撫基金與年改議題時強調，蔡政府的年金改革已重創公務體系，不但士氣低落，公部門缺額也持續攀升。她直言，退休金本質上就是「勞動所得的延後給付」，政府身為公教人員的雇主，本就有責任負擔提撥，卻反而以「退撫基金會破產」作為藉口，把責任推給公教人員，完全不合理。

翁曉玲更怒批民進黨年改留下「嚴重後遺症」，並質疑政府提撥不足才是問題核心。她指出，中華民國外匯存底高達數千億美元，政府怎會每年提不出50億或100億元？更拿農保基金舉例，農保帳面也是零，但老農津貼照樣年年發放，「退撫基金會破產」根本是假議題。翁曉玲直言，公教退休金是多年服務的延後給付，政府不該把責任轉嫁給公教，強調年改問題正是民進黨政府自己造成。

翁曉玲13日更在臉書貼文中標註「退撫基金不會破產」、「政府提撥不足」、「公教缺額攀升」、「年改後遺症」等標籤，火力全開，顯見停砍年金議題勢將成為朝野年底前最難以迴避的政治戰場之一。

