年改不是否定任何人的貢獻！賴清德：不該把破產風險交給下一代

賴清德重申，政府會持續努力，確保年金制度財務永續。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（16）日表示，2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標。他說，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。他相信，國人都期待對於年金制度，能夠在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視，政府也會持續努力，確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。

賴清德今下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，並致詞表示，「公務人員傑出貢獻獎」是公務體系內的最高榮譽，獲獎不只是對各位的肯定，更象徵大家持續以專業協助人民、解決問題，更用創新推動國家前進發展。

廣告 廣告

賴清德頒發公務人員傑出貢獻獎。 圖：總統府提供

賴清德分別介紹「個人獎」的六位得獎同仁，包括環境部環境管理署科長謝適鴻，自學程式語言、整合複雜資料，推動環境稽查的數位轉型；橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇，首創可疑帳戶預警中心，讓檢警與銀行攜手打詐；宜蘭縣政府衛生局長徐迺維，強化分級醫療體系，並設立全台首座原民地區洗腎中心。

賴清德續指，桃園市政府工務局科長陳翠慧，在疫情最嚴峻時期，迅速完成臨時篩檢站設計；台北地檢署主任檢察官張靜薰，推動洗錢防制法制革新，將虛擬資產納入監理；交通部航港局組長劉嘉洪，以公私協力的營運模式，打造「澎湖輪」，照顧離島交通與民生需求。

賴清德並介紹六組團隊榮獲「團體獎」，包括農業部農田水利署團隊，以智慧灌溉與制度創新，留住水資源也照顧農民，翻轉長年缺水困境；花蓮縣秀林鄉衛生所團隊，以族語衛教、遠距醫療與科技工具，守護部落健康；台中榮民總醫院的「卓越智慧醫療、 創造醫病雙贏」團隊，推動智慧醫療，成功開發多項智慧醫療軟體，也建立AI重症預警系統，提升醫療效率與品質。

賴清德續指，交通部鐵道局的「建構鐵路地下化‧點亮璀璨新高雄」團隊，挑戰台鐵史上最困難的軌道切換，維持台鐵營運調度，也透過創新，將鐵道廊帶變成全台最長的綠園道；新北市政府警察局的「治安旗艦隊‧阻詐、反毒、科偵永續」團隊，破獲重大毒品走私案，更偵破「台版柬埔寨」等重大案件，展現全方位打擊犯罪的決心與能力；新竹地檢署的「國家安全營業秘密辦案」團隊，負責偵辦境外勢力非法挖角與營業秘密外洩重大案件，守住台灣的關鍵技術與產業命脈，為國家安全、為國家的經濟築起最堅實的防線。

賴清德表示，公務人員是國家運作的基石，而政府的職責，就是要讓承擔重任的人，能夠安心投入、長久服務。他說，過去四年，政府三度調升軍公教薪資，包括今年加薪百分之3。

賴清德指出，2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標。他說，確保財務永續，是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾；現在，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

賴清德相信，國人都期待對於年金制度，能夠在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視。他說，政府也會持續努力，確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。

賴清德頒發公務人員傑出貢獻獎，得獎者很開心。 圖：總統府提供

賴清德期許，所有公務人員面對快速變動的國際局勢與科技浪潮，大家都能夠與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓國家的治理、對人民的服務，都能夠一步一步升級。他舉例，人事總處和工研院今年攜手推動「AI政府領航人才發展計畫」，結合產官學界的資源，培養更多具數位思維、善用科技，並且堅守公共價值的公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更即時、更貼近國人的需要。

賴清德表示，「讓我們一起繼續努力，用專業守護國家、用制度照顧人民。」他相信，只要公務體系繼續勇敢創新，將能夠為台灣的未來發展，打下更穩固的基礎。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

昨嗆國會違憲亂政 卓榮泰今喊給立院掌聲：讓總預算迅速審議通過

為何高虹安貪污部分無罪？ 高院列7理由：助理費為「實質補助 彈性勻用」