年改不該半途而廢！小英：丟給後代不負責任

[NOWnews今日新聞] 立法院聯席會議今（6）日審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，因朝野未達共識，全案經表決後初審通過，全數條文保留，須交由黨團協商。對此前總統蔡英文發文表示，只靠政府預算，救不了大家的退休金，如今在野再次在立法院提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法，「年改不該半途而廢」。

「只靠政府預算，救不了大家的退休金」，蔡英文表示，在自己任內，為了讓國家財政永續，推動了年金改革，也是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，心中只有「感謝」兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

蔡英文說，從年金改革實施到現在，已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。如今在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文表示，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源，「年改不該半途而廢」。

