年改不該半途而廢！蔡英文曝馬英九交代：靠政府預算救不了退休金

立法院司法法制委員會日前審查年金改革相關法案，藍白和綠營激辯近6小時仍無共識，最終全案保留送交朝野協商。前總統蔡英文今天（6日）表示，年金改革，不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。

蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

「年金改革，不該半途而廢」，蔡英文今天在臉書上發文表示，只靠政府預算，救不了大家的退休金，「在我任內，為了讓國家財政永續，我們推動了年金改革，也是馬英九總統在交接時，特別交代我們要完成的工作。」

蔡英文指出，過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到我卸任時，我的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。從年金改革實施到現在，我們已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。

立法院司法法制委員會5日審查年金改革相關法案。（圖／中天新聞）

對於在野黨在立法院提出要「停止改革」，蔡英文說，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。

圖為2017年反年改團體上凱道抗議，舉著「執政無能」的牌子。（示意圖/資料照）

蔡英文認為，面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。

