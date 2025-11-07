年改何解？作家獻策：用「這筆預算」支付軍公教年金綽綽有餘

國民黨與民眾黨主張停砍退休公教年金，前總統蔡英文日前表示，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金，更何況，這是前總統馬英九交接時交代民進黨的任務。對此，作家「洛杉基」則在臉書發文提出建議，指出只要將原本同意美國將GDP的3%提升到5%的預算，轉為支付軍公教年金，綽綽有餘。

蔡英文日前在社群發文表示，她任內推動年金改革，是為了讓國家財政永續，這項任務也是馬英九在交接時特別交代她要完成的工作。她回憶，過去年改總會引發許多風風雨雨，直到她卸任時，心中只有感謝兩個字：感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也從此逐漸穩固。

蔡英文強調，年金改革從實施至今，政府已經節省下2590億元挹注到基金，如果能按照規畫繼續「漸進微幅」調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。

對此，洛杉基在臉書上酸，「富二代大小姐大砍年金，除了少數深綠支持者如吳音寧她老爸贊成外，其他人都十分反對。」洛杉基也認為，其實只要將原本同意美國將GDP的3%提升到5%的國防預算，轉為支付軍公教年金，綽綽有餘。

洛杉基批判，台灣買了一大堆過時武器，甚至是給了錢還買不到武器，何不讓兩岸停止敵對仇視，就能減少國防預算，不讓美國拿去零花，而轉為軍公教年金與青年購屋基金，這樣不是兩全其美？

