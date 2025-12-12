年改倒退嚕！藍白強行通過停砍公務員年金 所得替代率回溯停在2023年

立院三讀通過停砍年金修法，所得替代率回溯至2023年。資料照片



立法院今（12/12）三讀通過攸關停砍公務員年金的《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，公務人員所得替代率回溯至2023年；另外，三讀條文也明訂，公務員退休俸因應消費者物價指數（CPI）調整，但刪除「負」，唯有CPI增加5%就調漲，或每四年調整，但負數時不調降。

台灣人口結構面對快速老化及少子化挑戰，年金造成國家財務壓力，前總統蔡英文任內推動年金改革，立法院2017年6月三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，所得替代率將逐年調降，過渡期為10年，以退休40年資者為例，所得替代率由77.5%，最終將降至62.5%；30年資者由67.5%降至52.5%、25年資者由60.0%降至45%、20年資由52.5%降至37.5%。

不過，藍白陣營批年金改革剝奪公教人員尊嚴、待遇和退休保障，因此推動停砍年金修法，並在今天完成三讀。

原本國民黨團版本的所得替代率上線數字回溯至2024年、民眾黨團版本則是2025年。不過，藍營今再提出修正動議，將所得替代率上線回溯至2023年。最終表決通過國民黨團版；表決民眾黨團版本時，藍委全數未投票。

依照三讀條文，以一名年資40年的退休公務員為例，原逐年下修的所得替代率，將在2029年後一率皆為62.5%，不過修正案通過後，所得替代率將一直維持在2023年水平（71.5%）。30年資的則為61.5%、20年資者為46.5%。

另外，三讀條文也將公務員月退俸在消費者物價指數（CPI）年增率達正、負5%時應調整，刪除「負」，修正為，只有CPI成長5%時，退休俸調整，或每四年調整，但CPI呈現負數時，退休俸不用因此調降。

考試院秘書長劉建忻日前已示警，退輔基金不足額提撥會有潛藏債務，現在國內許多各職業別的保險、退休基金都有這樣的狀況，修法通過後，退輔基金將提前用完。

