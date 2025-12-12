年改倒退！藍白強行通過停砍公務員年金 所得替代率回溯停在2023年

立法院國民黨團提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》，今下午三讀通過。（圖／李智為攝）

立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》，要求所得替代率不再遞減，且退休金隨在職人員調整，今天（12日）下午三讀通過，公務人員所得替代率回溯至2023年。稍公務人員退休資遣撫卹法以同意票60票、不同意票48票，在藍、白兩黨人數優勢下通過。

《公務人員退休資遣撫卹法》第三十七條條文修正草案部分，根據藍營修法，多將「所得替代率計算方式」自113或114年起不適用，另根據羅廷瑋、黃健豪於該法第67條修正案版本，公務人員退休金、遺族撫卹金、遺屬年金給付金額，於消費者物價指數累計成長正、負百分之五時，應依該成長率調整，成長率為零或負數時不調整；調整後金額低於原給付金額時不調整。

稍早，《公務人員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票48票，在藍、白兩黨人數優勢下通過。

另外，三讀條文也明訂，公務員退休俸因應消費者物價指數（CPI）調整，但刪除「負」，唯有CPI增加5%就調漲，或每四年調整，但負數時不調降。



