年改凍漲不公！張啓楷痛批民進黨「以改革之名行罷凌之實」
【警政時報 包克明／臺北報導】立法院司法及法制委員會今(6)日延續昨(5)日審查進度，繼續排審由國民黨立法院黨團及立委翁曉玲等人所提出的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，現場朝野立委針對第37、38條「停砍條款」與第67條「物價調整機制」展開激烈討論。民眾黨黨團副總召張啓楷在會中強烈抨擊民進黨政府「以改革之名行罷凌之實」。
經過連續兩天審查公教年金停砍相關修正草案，雖然經過冗長的討論今日已完成委員會審查程序，但朝野雙方仍未就停砍與調漲機制達成共識，後續將送交黨團協商，預計年底前可望完成院會修法。民進黨立委鍾佳濱表示，各政黨有各自立場，但目標應一致，就是不要讓公教基金破產。
張啓楷在會中指出，年金制度八年來持續懲罰公教人員，完全背離改革初衷。他說，當年考試院版本設計為「十年減十%」，但民進黨通過版本卻先行加砍5%，再逐年減1.5%，至今第七年已被砍9%，「這不是改革，是報復！」。
張啓楷表示，無論從中央財政或退撫基金狀況來看，早已具備恢復合理待遇的條件。政府總預算突破三兆元、稅收連年超徵，退撫基金淨值更高達1兆1341億元，近五年平均報酬率達9%。他痛批：「國庫滿載、基金獲利，卻還要扣退休俸，這根本是對奉獻一生的公務員與教師極大不公！」
針對第67條物價調整機制，張啓楷指出現行條文以「CPI ±5%」為門檻、四年一調，且需行政、考試兩院共同決議，甚至部分情況須立院同意，形同層層設限。他主張民眾黨團版本應以「累積CPI達5%即啟動調整，物價變化多少就調整多少，只正不負」，恢復合理保障。他並指出，主計總處已新增「高齡家庭CPI」，顯示長者物價壓力高於一般家庭，凍漲制度實為對長輩的不公。
對於民進黨立委吳思瑤指出「111、113年兩次已調6%已經很多」，張啓楷反駁指出，108年至113年間CPI累計漲幅達9.91%，高齡CPI更達11.99%，遠高於調整幅度。他強調：「我們要求停砍、調整，不是爭特權，而是為公教族群討回公道！」
張啓楷表示，民眾黨團將持續於朝野協商中爭取年底前讓停砍與合理調整條款順利過關，讓改革回歸理性，讓奉獻一生的公教人員重獲尊嚴。他強調，「年改該止血了！政府不能一邊超徵稅收、一邊苛扣退休俸，這不是改革，是罷凌。」
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光
