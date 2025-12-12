年改出啥問題？ 專家曝通膨率因素 揭當年「砍到太過了」

圖為立法院司法法制委員會過去排審國民黨團、藍委所提「反年改」法案，要求停砍公立學校教職員退休金、停止所得替代率逐年降低等。（示意圖／本報資料照片）

立法院國民黨團在會期推動年金停砍修法，國民黨團版本主張年金所得替代率不再逐年下降，但綠營強力反抗。到底誰有理？淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁表示，當年年改「是有溝沒有通，最終出來的版本，我也坦白講，民進黨是有情緒的，是故意的，也就是砍到太過了」。

同時擔任國民年金監理委員、勞保監理委員、私立學校退撫基金委員的郝充仁，本月5日接受Youtube頻道「范琪斐的美國時間」專訪，節目於9日播出，針對吵得很凶的停砍年金問題，提出見解。

被問及2018年那一次改革最大問題出在哪裡？郝充仁認為，2018年時是該改革年金，但要理解，不是當年制度設計的人錯了，而是因整個時空環境改變。他解釋，台灣整個經濟結構在2000年以前，面對的是一個高通膨的年代、最早的年金制度是在高通膨年代當中下產生，「那個18%（優惠存款利率）也是在這個地方，曾經台灣的2年期定存利率是2位數字，曾經有到10幾%，大概是在民國70幾年的時候」，這與第二次石油危機有關。

郝充仁指，18％來源其實就因當時的利率就是那麼高，如果你不這樣，他活不下去；但2000年以後通膨率降下來，之後大概有20年的時間，台灣市場的2年期定存利率一直維持在1到2%，那也就代表我們的通膨率很低。

郝充仁續指，現在又碰到通膨率往上升，主因在於中國大陸；因2000年之後中國大陸加入世貿，世界其實就變G2，就是中國大陸當世界工廠，然後壓低整個全世界的通膨率。他說，現實是通膨率低，但當年的退休金是依通膨率高的時候來設計，才出現問題；高階公務員當然知道此事，可他不願意改革、國民黨也不願意做，所以民進黨有這個勇氣，也是願意替民進黨鼓鼓掌，「只是說當初的情緒太糟糕了！」

郝充仁回顧2016年、2017年年改時，意見不同的雙方氣氛是非常非常差的、非常劍拔弩張，「那個時候是有溝沒有通，最終出來的版本，我也坦白講，民進黨是有情緒的，是故意的，也就是砍到太過了」。

郝充仁說，這裡面就變成從一個極端到另外一個極端；砍過頭了，除了把那個浮油砍掉，把一些原來應該補貼人的也砍掉了，而且更狠的是用階梯式砍，也就是說真的壓力是到後面。如今問題又來了，2022年之後隨著俄烏戰爭、中美脫鉤、通膨率往上升了，那這一群的公務員面對到他砍得過頭，然後通膨率往上升，所以這群人就會開始出現意見。

郝充仁認為當然還有另外一個原因，也就是民進黨也沒有取得多數了，也變跛腳了，所以他們就利用藍白然後在國會裡面爭取自己的權益，台灣社會現在就變這樣嘛，大家就是一個抗爭，所以就變成講不清楚說不明白。

