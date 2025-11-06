年改後仍享穩定退休金 教長鄭英耀：69%教師月退平均5.8萬元

鄭英耀指出，以今年數據來說，平均月退金有85%是5萬以上，年改結束後平均月領5萬以上還有69%，平均有5.8萬元。（本刊資料照）

國民黨、民眾黨硬推反年改，民進黨則喊不該開倒退車。教育部長鄭英耀今日表示，年改後退休教師仍享有穩定退休金，以今年數據來說，平均月退金有85%是5萬以上，年改結束後平均月領5萬以上還有69%，平均有5.8萬元。

鄭英耀今（6日）赴立院司法法制、教文委員會聯席會議，會前受訪表示，再次感謝全國所有退休教師，台灣因他們過去投入人才培育的工作，讓台灣在各領域人才培育有豐碩成果跟貢獻。大部分教師退休後都有良好的生活安排，加上台灣有健保、長照服務，平均年齡往上約80多歲，確實造成一些壓力，之前年改就是如此、如何讓年輕人有更好的工作環境。

鄭英耀說明，以今年數據來說，平均月退休有85%5萬元以上，年改結束後平均月領5萬以上還有69%。教育部書面資料補充，經統計2025年9月1日退休教育人員，月退休所得總平均約為5.8萬，其中約85%每月支領數額高於5萬；若依現行規定調至2029年且不考量CPI調整情形，平均約5.3萬元，其中69%每月支領數額高於5萬；如納入未來CPI調整估算平均約5.7萬元。

媒體進一步追問，教職平均月退可領5萬元，對領勞退的人是否公平？鄭英耀回應，不同的產業、工作，當時許多規劃不一樣，政府一定有一個全盤考量。儘管大部分教師退休後，生活獲得照顧支持，然而不否認有部分、極少數人，退休後生活有其他特殊際遇，中央到地方有既有的社福、救濟，都會給予關照。

