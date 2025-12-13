年改後高普考少九萬人 許宇甄：停砍年金守住最後公道

《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案完成三讀，立法委員許宇甄透過臉書表示，此次修法目標在於「停砍公教年金」，並強調是依法檢討年金制度，以維護公務員與公立學校教職員的權益與尊嚴。

國民黨立委許宇甄。（圖／許宇甄臉書）

許宇甄在個人臉書專頁指出，公教人員是國家治理的基石，認為過去民進黨以意識形態推動年金改革，「追打公教、削弱尊嚴」，導致制度失衡與人才外流。她說明，此次與國民黨立法院黨團合作完成兩項退撫法規修正案三讀，被定位為依法檢討制度、讓公務員與公立教師「取回一個應有的公道」，並提出「唯有停止追殺公教，才能真正挽救國家的人才危機」的說法。

許宇甄在貼文中引用考試報名數據，指出昔日被視為「鐵飯碗」的公職工作，吸引力已明顯下降。她表示，今年高普考報名人數約為六萬人，與 2013 年十五萬人的高峰相比，少了九萬人，形容為「雪崩式下滑」，並認為這與過去以污名化、公教懲罰為導向的年金改革，所造成的深層傷害有關。

針對此次修法的法源依據，許宇甄指出，現行法律明定公教退休撫卹制度「至少每四年應檢討一次」，她強調，此次調整是依照相關規定與精神進行檢討。她批評民進黨過去推動年金改革時「以政治為先、過度砍削」，提到年降 1.5% 所得替代率的規劃已超出合理幅度，並指稱這樣的作法無視政府過去對公教人員制度面的承諾。

許宇甄進一步表示，目前提出的「停砍」設計，是在既有改革基礎上防止持續削減權益，形容這只是「守住公教人員最後的一絲公道」，並強調無關特權，而是「正義與公平的最低底線」。她指出，此次退撫修法並非將制度完全回復，而是在既定架構下調整，主張這是「依法檢討」與「撥亂反正」的具體呈現。

在談到公教人員的職涯環境時，許宇甄認為，唯有讓政府遵守給付承諾，讓公教人員恢復應有尊嚴，才能重新吸引優秀人才加入公部門與教育界。她將公教年金制度視為國家治理與人才政策的一環，強調修法後能否改善人力招募與留任情況，將是後續觀察焦點之一。

針對民進黨及行政部門的角色，許宇甄呼籲，行政院與民進黨不應再以政治操作方式造成社會對立，尤其在公教議題上。她表示，公教人員長期為國家運作付出，應獲得相稱的尊重與保障，而非成為政治攻防的對象，並指出「唯有政府停止敵視基層文官及教師，才能重建行政效率，並提振低迷已久的公務與教育體系士氣」。

在財政與後續執行面上，許宇甄要求行政院依照修法結果確實編列相關預算。她表示，若要讓公教人員真正感受到尊嚴與公道的落實，預算必須與法制調整相互配合，才能反映在實際退休、資遣與撫卹給付上。

