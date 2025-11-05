年改是否繼續？ 民進黨團民調59.7%支持 31.7%反對

政治中心／綜合報導

年金改革停不停？民進黨團公布最新民調，高達59.7%認為要繼續，只有31.7%支持停止。民眾黨主席黃國昌，十年前挺年改的經典畫面也被翻出，民進黨秘書長徐國勇大酸，這是同一個黃國昌耶，還有誠信可言嗎？

民進黨團開記者會，呼籲年金改革不能走回頭路！也公布最新民調，有59.7%認為年改要繼續、31.7%支持停止。

立委（民）吳思瑤：「停止調降所得替代率，造成年金缺口會改由全民負擔，也就是公教退休全民買單，國人力挺年改要持續而不是終止。」

立院民進黨團幹事長鍾佳濱：「包括國民黨自己支持者，也有高達46%是支持繼續年改。」

其實支持年金改革的，還有過去的黃國昌，擔任時代力量立委時，還曾經批民進黨砍的力道不夠，10年過去，昨是今非。

時任時代力量黨主席黃國昌（2015）：「年金不只是國家沉重的財政負擔，更成為社會不公平，世代不正義的幫兇。」

民進黨秘書長徐國勇：「這個黃國昌跟現在那個黃國昌，是同一個黃國昌，那為什麼改變成這樣子，大家想一想，這個人還有誠信嗎，誠實信用對黃國昌來講，像放"空氣"一樣。」

年金改革停下，恐怕造成重退休，輕現職，以及提早破產等問題，等於是由年輕人負擔退休者的所得。

民眾：「財政這個東西，它本來就是說，拿一個地方的錢，去貼一個地方的錢，你說真的不夠嗎，怎麼我們現在還可以有錢，可以普發所以我覺得這個，都可以有還可以討論的空間。」

民眾：「如果不改革的話就是，整個年金會破產等等，還是必須維持。」

民眾：「永續比較重要，（還是覺得永續比較重要？），對因為畢竟可能跟我們未來，比較有關係，領不到就有點可惜。」

學生們看法不一，年改政策，在野黨想在半路喊停，恐將再度激起世代對立。





