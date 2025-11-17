年改民調大逆轉！贊成停砍公教年金超車反對派 李來希：還我們公道的時候到了

​軍公教年金改革（年改）議題近日再度成為朝野攻防焦點，引發正反雙方論戰。台灣民意基金會今（17）日公布最新民調，對於停砍公教年金一事，有近4成贊成、3成7不贊成，贊成比不贊成多2.4個百分點。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希在臉書發文表示，民意戰勝民粹，連親綠的民調都顯示停砍年金獲得多數民眾支持，「還我們公道的時候到了」。

​台灣民意基金會問到：「最近在野黨聯手推動停砍公教年金，也就是，停止現行所得替代率逐年調降政策。請問您贊不贊成？」結果發現：12.7%非常贊成，26.8%還算贊成，20%不太贊成，17.1%一點也不贊成，14.4%沒意見，9%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成基本上贊成在野黨主張「停砍公教年金」，停止現行所得替代率逐年調降政策，三成七不贊成；贊成比不贊成多2.4個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這項發現傳達一個重要訊息，那就是國人對在野黨所提出「停砍公教年金」的主張，看法嚴重分歧，目前在野黨在爭取民意支持上已稍居上風，這項發現強烈暗示蔡英文時代年金改革獲台灣穩定多數民意支持已成過去。

​ 李來希： 年改不是走入歷史，而是還原真相 ​



對此，李來希表示，​民意戰勝民粹，終於連親綠的民意調查都顯示「停止逐年遞減退撫所得（停砍年金）」的法案，獲得多數民眾的支持，儘管大家從來都反對透過表決決定人民的既有財產權，但對於最近民意的走向感到欣慰，「終於，還我們公道的時候到了」。

李來希也向退休軍公教的夥伴喊聲表示，大家加油，不信公理喚不回，遲來的正義雖然不是正義，但覺得總比持續的忽視訴求來得讓人珍惜，年金改革不是走入歷史，而是還原真相，如此而已。



上述民調由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

​訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325​人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

