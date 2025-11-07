年改立場大轉彎？黃國昌批民進黨操作對立：年金降幅已超越蔡英文方案

​朝野年改戰火從立法院延燒到網路，連前總統蔡英文也發聲，喊話年金改革不能半途而廢，還強調這是前總統馬英九交接時特別交代的任務。有媒體今（7）日向民眾黨團總召黃國昌提問，10年前​他贊成年金改革，還說「不改革退休後整天睡覺可拿9成薪水，非常不公平」，如今是否立場大轉彎？黃國昌回應，現行年金降幅超過蔡政府方案，且已執行8年，依法本就該檢討。

黃國昌重申，民眾黨立院黨團支持年改，年改不會走回頭路，但現在討論的不是把年改調回2017年水準，「公教人員年金如果要回到2017年以前的水準，不管是我或民眾黨絕對反對。」現在討論的是年金改革從2017到2025年，依照《公務人員退休資遣撫卹法》規定，每4年就要檢討一次，政策經過8年，必須要冷靜停下來，過去依照每年調降1.5%，共調降了9%，18%優存利息已經沒有了。

廣告 廣告

黃國昌指出，針對有關在算退休金時，是用15年平均改變過去5年的，還是維持15年？再者，他們討論的是，過去蔡英文政府所提的方案是每一年調降1%，調15年，後來通過的是民進黨段宜康的版本，每一年加速調降1.5%，分十年，調降到今年，其他刪除的部分沒有要回復，已經調降了9%，公教人員的所得替代率，服務從15年到30年所得替代率是36%~66%，請問現在哪個版本說要回復到90%？沒有啊，所以現在民進黨是不願意面對年金制度需要重新檢討，繼續透過用散播謠言的方式，來降低台灣公共政策討論的品質嗎？

批民進黨操作對立 黃國昌：連自家立委都挺不下去

黃國昌直言，他沒辦法理解，為了要去操作對立、仇恨的議題，不惜散播錯誤訊息，媒體不斷用錯誤訊息，炒作這件事情，帶給台灣社會的只有更多仇恨，「我希望他們花多點時間，去關心基層公務人員以及教學第一現場，他們有沒有走到第一現場看，老師延後退休的比例有多高，更嚴重的是，代理教師比例年年攀升，影響的都是國家下一代受教權，這才是政府現在應該要關注的問題。」

黃國昌感嘆，然而，民進黨政府不知檢討，繼續用假訊息操作對立仇恨，這樣的方式無怪乎連很多民進黨人都挺不下去，昨（6）日審查時，連自家立委都挺不下去，2個委員會只剩下6個民進黨立委，其他人都跑了，因為知道盲目反對下去，社會會支出更高成本。

黃國昌說，如果民進黨到現在不願意討論政策、面對問題，把一些錯誤資訊，用貼標籤的方式來發動政治攻擊，這就反映出來為什麼民進黨過去幾年執政，把國家不只是搞得亂七八糟，甚至四分五裂。

張啓楷：民進黨年改砍太狠、刀刀見骨

民眾黨團副總召張啓楷則表示，民進黨立委跟《自由時報》提供很多錯誤的假訊息，現在年金已經砍3分之1以上，如果服務滿35年的公教人員，現在能夠領的是年改之前的66%；如果是年資30年剩下60%；如果年資只有15年不到4成，「哪隻眼睛看到9成？怎麼落差這麼大？」

張啓楷強調，民進黨砍得太狠了、刀刀見骨，他們砍的已經超乎主管機關考試院版本，跟蔡英文總統年金改革送出的版本，考試院是說從80%開始砍，一年砍1%，砍到70%就停了，到現在砍的已經是34%了，遠超過主管機關當初標準。

民眾黨團副總召​張啓楷強調，民進黨年金改革砍得太狠了、刀刀見骨，他們砍的已經超乎主管機關考試院版本。（資料照，顏麟宇攝）

盼本會期完成三讀 張啟楷：讓公務人員晚年有保障

張啓楷進一步表示，年改前到現在，去考國考的人一年少了17萬，這不是整個國家發展都受影響嗎？所以從民調來看，絕大多數民眾都支持要停砍，「而且我們要強調，停砍只是維持現在35年的66%，可是沒有恢復以前，請民進黨不要造謠，這兩天開會過程，發現民進黨一直操作對立。」

張啓楷也說，這兩天委員會詢答與審查，三黨有共識依照勞保撥補方式，依法同樣撥補退撫基金，讓基金不要破產；法案已經送出委員會，接下來要召開朝野協商，希望這個會期就能三讀，「對於一輩子辛辛苦苦貢獻給國家的公教人員，給他們晚年是有保障、有尊嚴的。」

更多風傳媒報導

