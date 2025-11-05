年改立場昨是今非 媒體人批黃國昌：胸口應該掛著「改革叛徒」

記者李鴻典／台北報導

民進黨發言人戴瑋姍表示，民眾黨主席黃國昌過去批評民進黨改革不夠徹底，如今民眾黨卻跟進國民黨推動「停砍」公教人員退休所得替代率，立場轉變之快，令人錯愕；「今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉」。媒體人詹凌瑀則批評，如果真要貼標籤，那黃國昌胸口應該掛著：「改革叛徒」。

詹凌瑀則批評，如果真要貼標籤，那黃國昌胸口應該掛著：「改革叛徒」。

黃國昌今日受訪時反駁稱，民進黨一貫以貼標籤的方式欺騙社會大眾，認為大家沒有太多時間去深入了解委員提案內容，用這樣的方式進行抹黑。他批評，民進黨在立法院面對法案與公共政策討論時，經常不看條文、不談細節就貼標籤抹黑，這樣的惡習不應再藉由媒體擴散出去。

台灣的年金改革，本來是一場關乎「世代正義」的長期戰。詹凌瑀表示，過去軍公教退休金制度不合理，繳得少、領得多，幾乎是「世代轉移」的極端樣本。為了讓制度永續，2017年民進黨主導改革，把「所得替代率」調降，目的是讓年輕公務員將來「領得久、領得多、大家都領得到」。這場改革雖然痛苦，卻是防止基金破產、確保制度延續的必要手術。

而當年最高舉手術刀、喊得最大聲的人之一，就是黃國昌。詹凌瑀指出，2017年的黃國昌，高舉改革大旗，口口聲聲說「所得替代率要降到七成」，批民進黨「改得不夠狠」；2025年的黃國昌，轉身支持「停砍年改」，跟國民黨肩並肩，要幫高所得族群「補回來」。

七年前喊為年輕人，七年後成了讓年輕人養不起前輩的推手。詹凌瑀進一步指出，說要守護世代正義，結果成了世代負擔。罵別人貼標籤，自己活成最鮮明的「昨是今非」；當年黃國昌批人貪圖權力，今天為了藍白合還有幻想中的盧昌配什麼都能吞。當年罵別人是附庸，今天自己跪在藍營門口遞茶水，成了被傅崐萁摸頭的萁娃娃。

詹凌瑀說，如果真要貼標籤，那黃國昌胸口應該掛著：「改革叛徒」。

