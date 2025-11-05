年改立場轉彎？綠嗆黃國昌該向過去的自己道歉 黃拿法條轟綠只會造謠抹黑

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨昨（4）日表態，贊同停砍自今年度停砍公教人員所得替代率，民進黨發言人戴瑋姍表示，民眾黨主席黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉。黃國昌今天受訪時被問及此事時說，民進黨完全不看法案的內容，持續散播假訊息，持續造謠抹紅抹黑，這就是他們討論公共政策的態度。年改6年已調降9%，當初在過這個年改方案的時候，「民進黨政府好像沒有仔細的看法條的內容，每4年就要檢討一次。現在已經經過了8年，8年的時候，好好的停下腳步來看一看，還要再繼續砍下去嗎？」

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌說，他覺得民進黨過去這段時間當中，針對公共政策不願意好好理性的討論，一天到晚就用抹黑貼標籤的方式來進行公共事務的討論，過去這一年多，已經完全失效了。他舉個簡單的例子，民眾黨所推動的國內移轉投票，那個是涉及到台澎金馬境內的年輕人，不用花時間、不用請假、不用還要花錢返鄉投票，是在促進公民權，結果這個國內移轉投票，民進黨早就知道了跟中共介選一點關係也沒有，從上個週末開始卻不斷持續的抹紅，說這個是讓中共介選，是在弱化台灣人的投票權，民進黨完全不看法案的內容，持續散播假訊息，持續造謠抹紅抹黑，這就是他們討論公共政策的態度。

黃國昌表示，這次有關於年金的改革，問題也是一樣，民眾黨早就說過了，年金改革不會走回頭路。過去這段時間，6年中，每一年按照民進黨立委當初的提案是加速調降，每一年從降1% 降到1.5%，現在已經調降9%了。當初在過這個年改方案的時候，民進黨政府好像沒有仔細的看法條的內容，每4年就要檢討一次，現在已經經過了8年，好好的停下腳步來看一看，還要再繼續砍下去嗎？

黃國昌說，調降的9%，對於現在公務人員，不管是投入的意願、教學的現場所造成的負面衝擊，以及最近幾年來物價不斷攀升，對退休的人員所造成生活上的負擔跟衝擊，依照法律的規定，本來就應該要重新檢討。



