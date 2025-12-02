年改與輕慢專業的苦果 公職光環黯淡 國本動搖的警訊

被視為「鐵飯碗」的公務人員招考，其吸引力已大不如前。象徵穩定與保障的公職工作，為何不再受到青睞？國家考試報考人數如雪崩般下滑，連台南市約聘僱招考錄取率都從十多年前的 11% 暴增至4成。這絕非單純的「世代差異」或「景氣影響」，而是執政十年以來，政府輕慢專業、政治凌駕一切所釀成的沉重苦果。

汙名化與年改摧毀公職的榮譽感，是公務體系魅力驟降的核心。年金永續改革是藍綠共識，但民進黨執政後，將公務體系視為藍營鐵票，在改革大旗下將軍公教退休人員汙衊為米蟲，挑動勞工與公教、世代之間的對立。這種政治性的汙名化，嚴重踐踏公務員的職業光榮感。當公職不再是光耀門楣，而成為社會仇視的標靶時，它對年輕世代的吸引力自然消散。

其次，年金改革大幅削減退休俸，直接衝擊公職最核心的誘因退休保障。高考報考人數在蔡英文年改上路後隔年出現斷崖式下滑，應屆畢業生報考數從前一年的 1.6 萬人驟降至 6 千人，充分反映年改對青年報考意願的致命打擊。退休金所得替代率從 75% 降至 60%，讓公職薪資與福利在面對民間高薪競爭時完全失去優勢。

外行領導內行，更是重創文官士氣的毒藥。民進黨政府屢遭批評濫用不專業的官僚，以「外行領導內行」的用人模式犧牲文官專業。當資深文官升遷受阻，重要職位卻由缺乏經驗的政治酬庸人士把持，文官體系的專業獨立性與榮譽感受到嚴重侵蝕。長期下來，基層公務員深知努力難以獲得公平回報，優秀人才自然選擇「用腳投票」──輕者降低工作投入，重者直接離職出走。尤其在土木、工程等民間需求旺盛的技術類科，「缺公潮」已構成難以補洞的危機。

如今，高普考錄取率創新高，部分類科甚至出現「到考人數少於錄取人數」的掛零窘境。這並非考公務員變容易，而是國家正面臨人才斷層的警訊。賴政府若仍視若無睹，後果將十分沈重。

公務員是國家治理的基石。每年數千億的公共建設預算、繁複的社會政策執行，都仰賴專業文官。當人才質量下降、經驗不足，不僅影響政府運作效率，更可能導致公共工程品質下滑、行政疏失頻仍，甚至埋下政商勾結的隱患，最終由全社會付出高昂代價。

賴清德政府或許能對報考新低「不以為意」，但若無法延攬並留住優秀的公務人才，對國家治理絕對是不可承受之重。政府必須正視問題，停止對公務體系的輕慢與政治介入，重建文官專業尊嚴與合理保障，否則人才荒終將演變成難以逆轉的國家危機。

