年改苛扣軍公教加薪 張啓楷氣炸點名吳思瑤：罷凌公務員

立法院司法及法制委員會昨（5）日審查國民黨提出的《公教年金修正草案》，主張停止砍公教人員所得替代率，引發朝野激烈辯論。民進黨立委吳思瑤批評「年改不能走回頭路」，但民眾黨立委張啓楷則怒斥民進黨「不要再霸凌公教」，並提出三大訴求，呼籲政府應正視年改後續的不公問題。

張啓楷指出，民進黨政府這幾年弊案叢生、浪費連連，「國軍一瓶水120元、一張桌子250萬」，連國防部長顧立雄都覺得不好意思；國防部的「韌性特別預算」也被立法院刪減50億元。張啓楷質疑，這些經費若能節省下來，就足以照顧公教人員，為何偏要從退休金動刀？

他進一步批評，政府近年撥補台電金額高達3000億元，卻只靠年金改革省下2700億元，「錯誤能源政策讓全民埋單，卻要公教人員承擔」。他強調，年金被砍至今已第7年，導致公務員意願降低、教師流失，最終受害的是社會整體教育品質。

張啓楷表示，公教退休金所得替代率已被削減三分之一，「該停手了」。民眾黨因此提出三項主張「立即停止繼續砍所得替代率」、「落實職業平等，政府應補足公教撥補金額，與勞保撥補標準一致」、「維持基金經營績效，目前近五年平均報酬率達9%，若維持7%以上即能永續運作」。

他強調，退撫基金水位目前穩定，國家財政狀況也優於年改當時，明年度總預算已超過3兆元，且連年稅收超徵，「當初修改的理由已不存在，為什麼還要繼續砍？」

張啓楷最後喊話：「我們贊成勞工要撥補，但同樣也要給公教撥補。只要政府撥得夠，基金就不會破產，年金制度自然可以永續發展。」

