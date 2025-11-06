年改讓公務員吃不起5顆蛋？林濁水「問號連發」 吳宗憲回擊：水準滿低的

國民黨與民眾黨提案停砍年金，立法院近日審理此法案，並於今（6）日在藍白聯手下送出委員會。而國民黨立委吳宗憲表示，公務員在年改之後，「要繳房貸沒有錢用」、「以前吃5顆蛋，現在只能吃3顆」等，引起爭議，對此他今日回擊，他的意思是雞蛋是民生必需品，但有些人聽到的只有幾顆蛋這種問題，「討論的水準滿低的」。

吳宗憲5日表示，許多退休公務員在年改之後「沒有錢用了」，因為可能要繳房貸，他本來覺得退休後有這筆錢，但現在沒有了，「也不敢去餐館消費，以前家裡吃5顆蛋，現在只能吃3顆」，此言一出後便引起綠營批判。

前立委林濁水也在臉書發文，連打3個大問號，並表示「的確，雖然自己的30年房貸繳完了，但是兒子的房貸會不夠繳。」

而吳宗憲今日對此回擊，他強調他在討論年金時，是從信賴保護、制度變化性與能吸引人才擔任公務員來論述，最後討論經濟學的「蝴蝶效應」，稱當民生必需品的需求減少，影響的是整個供應鏈，也不是聰明的做法。

吳宗憲說，他提到雞蛋，是因為蛋是民生必需品，所以拿這來當例子說明，「有些人聽到的只有幾顆蛋這種問題，事實上你聽到雞蛋2個字，就會想到民進黨之前的臭蛋那些事，民進黨會怕的話，那我把雞蛋2個字換成民生必需品好了。」

吳宗憲嗆，「我在跟你談理論，你在跟我談政治鬥爭，那我認為沒什麼好批評，那種討論的水準滿低的。」

