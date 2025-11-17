年改贊成停砍者首度超過反對者 李來希：還我們公道的時候到了

軍公教年金改革（年改）議題近日再次成為立院朝野攻防焦點，根據最新國政民調，有近4成受訪者贊成在野「停砍公教年金」主張；3成7不贊成，贊成停砍者首度超過反對者。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希在臉書發文表示，「還我們公道的時候到了」。

全國公務人員協會前理事長李來希。（資料照／中天新聞）

台灣民意基金會今（17）日發布最新民調，題目問到，「最近在野黨聯手推動『停砍公教年金』，也就是，停止現行所得替代率逐年調降政策。請問您贊不贊成？」結果發現：12.7%非常贊成，26.8% 還算贊成，20%不太贊成，17.1%一點也不贊成，14.4%沒意見，9%不知道。統計下來，贊成者為39.5%，不贊成者37.1%，贊成比不贊成多2.4個百分點。

國民黨主張停砍年金。（資料圖／中天新聞）

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，過去軍公教年金改革是蔡英文政府八年執政的代表性之一，儘管過程中爭議不斷，但根據他長期的調查研究，可以看出從2016年到2024年共六次全國性調查，每一次調查都發現，多數或過半數人民都站在支持蔡英文軍公教年金改革這一邊。

39.5%受訪者贊成停砍年金。（圖／台灣民意基金會）

對此，李來希今日在臉書發文表達看法。他直言，民意戰勝民粹！終於連親綠的民意調查都顯示我們「停止逐年遞減退撫所得」的法案，得到多數民眾的支持，儘管我們從來都反對透過表決決定人民的既有財產權，但我們對於最近民意的走向感到欣慰，終於，還我們公道的時候到了！

停砍年金先後兩次民調結果。（圖／台灣民意基金會）

李來希喊話，夥伴們加油！我們不信公理喚不回，遲來的正義雖然不是正義，我們覺得總比持續的忽視我們的訴求來得讓人珍惜！年金改革不是走入歷史，而是還原真相，如此而已！

