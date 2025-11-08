年改風暴延燒！教長一句話惹怒退休教師 全教產怒轟「無知傲慢」該道歉

朝野立委於6日針對「停砍年金」進行初審，就公教人員退休相關條文展開激烈攻防。教育部長鄭英耀日前受訪時表示，自己與執政黨立場一致，盼維持年金改革的推動，並稱「大部分老師退休後都有很好的生活安排，或寄情山林或旅遊走讀，認識各種文化風采，定期跟朋友聚會歡唱，也有含飴弄孫。」全國教育產業總工會（下稱全教產）今（8）日怒轟鄭英耀，所言所行是對教育人員退撫基金及退休權益的無知與傲慢，且造成退休教育人員與世代之間和其他職別對立，要求鄭英耀道歉與下台負責。

廣告 廣告

全教產表示，公教人員的退休金是政府延遲給付的薪資，是教師依法應得的工作報酬，教師在職時繳的錢，包含公保及退撫基金一共兩筆，是勞工的5到7倍，依保險原則，繳6倍就應領6倍，勞保30年資可領2萬1，如果領5倍，應該領10萬以上，試問哪個基層教師領超過10萬？所以在職教師繳的錢5到7倍，退休時卻只領2倍多，教師才是被不公平對待，繳多領少的族群。

年改7年累計砍超過30%

全教產指出，退休公教人員月退休金已於107年7月1日年金改革開始施行，第一年退休金所得替代率每人減20%（25年年資者由80%降為60%，35年年資者由95%降為75%），另因「年金改革所得替代率每年1月1日再砍1.5%」，自107年至114年已砍了9%；且修法後教師是以退休前15年均俸做為母數計算，形同再砍5%~8%，整體所得替代率下砍已超過30%以上。

全教產強調，教育人員的雇主是政府，並非受僱於退撫基金，政府本來就有責任準備，絕非恩賜，更非福利；鄭英耀此番言論，等同將教師終身奉獻教育的成果貶抑與輕蔑，嚴重侮辱全國教育人員。

全教產轟鄭英耀「挑起對立」 要求公開道歉

全教產批判鄭英耀，不僅沒有幫忙基層教師爭取合理待遇，包含導師加給、特教加給、行政加給提升沒有著落，更任由校事會議制度惡搞現職教師，使教育現場人心惶惶。更可惡的是於訪談之中刻意挑起的世代和職別對立，讓社會對教師誤解加深。

全教產呼籲政府，公教人員要求退休金政策修正，與退休人員過得好不好無關，這是爭取應得權益的正義之舉，不容政府以輕蔑且製造對立及仇恨來回應。為此要求鄭英耀立刻為不當言論，對教育人員公開道歉；同時，教育部應立即檢討退休制度修法過程中的不公與失衡，回歸尊重專業、保障權益的原則；若仍一意孤行、拒絕反省，要求鄭英耀下台負責。

更多風傳媒報導

