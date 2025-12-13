「年改」反傷政府信用？黃士修替公務員發聲：停砍年金是修補信用的止血點

立法院昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文的「反年改」法案，總統賴清德隨即發文強調，「年改絕對不能、也不該走回頭路」。國民黨發言人牛煦庭則提到，2017的年金改革，最大的副作用，就是動搖了公共事務最核心的價值：「政府的承諾與社會的信任」。對於賴清德與牛煦庭提出不同看法，核能流言終結者創辦人黃士修認為，「停砍年金」是一個「修補信用」的止血點，這是對人力資本和法治環境進行的必要投資。

賴清德：不能將年金破產後果，交由全民來承擔

賴清德昨日在臉書發文提到，依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產。另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。而且，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。

賴清德強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，「我們深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒。但是，財務永續是我們對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。」

對於反年改三讀，總統賴清德直言，不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。（資料照，柯承惠攝）

牛煦庭：停砍年金是讓制度回到穩定與互信的軌道上

牛煦庭也在臉書發文表示，在經濟起飛，「台灣錢、淹腳目」的年代，公教人員的薪資普遍遠低於民間企業水準，為什麼還有人願意堅守崗位？並非因為薪水優渥，而是因為他們相信俗稱「鐵飯碗」的政府制度保障；他們相信，用一生的奉獻與穩定服務後，能換取相對優渥的退休後照顧。這也是身為雇主的政府與公教人員之間最基本的信任關係。但這個「信賴保護」的原則慘遭打破，而且難以修補。當年的修法，更引來了世代對立、以及各種惡意標籤，當時，心中留下創傷者，不知凡幾。

牛煦庭質疑，如果政府連自己的員工都不照顧、都可以粗暴毀棄承諾，而不願檢討調整，那麼要如何說服社會大眾，政府有能力說到做到、顧好人民？其實，退休公教人員大多理性，也願意共體時艱，並沒有要求全面恢復舊制，他們訴求的只是一個「最溫和、最務實」的止血點：停砍年金。在經過多年的奉獻後，他們希望能夠討回最基本的尊嚴。

牛煦庭說，退休公教人員確實是少數，但身為少數，不代表他們的權益能被忽略、更不代表他們的貢獻該被抹煞。他強調，停砍年金的法案三讀，不該是衝突，而是修補；不該是對立，而是讓制度回到穩定與互信的軌道上。停砍年金所代表的意義，是「我們沒有忘記各位當年的忍耐和長時間的付出。」

​國民黨發言人 牛煦庭質疑，如果政府連自己的員工都不照顧、都可以粗暴毀棄承諾，而不願檢討調整，要如何說服社會大眾，政府有能力說到做到、顧好人民？ （資料照，柯承惠攝）

政府單方面修改退休權益恐衝擊經濟 黃士修：法治穩定性是吸引投資基石

黃士修也認同牛煦庭的說法，在臉書發文表示，早年政府用「未來相對優渥的退休照顧」替代「現在相對較低的薪資」。一旦政府單方面毀棄，便破壞了自己在勞動市場上的信用。維持對前世代的承諾，是為了降低在人才市場的「借貸成本」，避免將低信賴成本轉嫁給未來的政府。信賴保護原則的打破，甚至會產生超越公教體系的衝擊。

黃士修認為，「法治的穩定性」是國家吸引國內外長期投資的基石，如果政府可以單方面任意修改對自己員工的長期產權契約，這會向所有經濟主體發出一個訊號：台灣政府的契約和法規是高風險、不穩定的。

黃士修指出，外國投資者在評估時，會將這種「政府承諾風險」納入考量，從而要求更高的風險溢價。這將阻礙需要與政府簽訂長期合約的重大基礎設施、能源或科技項目的投資，對國家總體經濟造成長期拖累，損失遠大於年金缺口。

黃士修：停砍年金是修補信用的止血點

「停砍年金是一個修補信用的止血點。」黃士修直言，「相較於賴清德主張的短期財務節省，我更傾向牛煦庭所說的『我們沒有忘記各位當年的忍耐和長時間的付出』。這是對人力資本和法治環境進行的必要投資。」

