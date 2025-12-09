一年教師遭投訴2486案…懲處失靈？官方數據一次公開

國家人權委員會12月8日發表校園師對生暴力處理機制專案報告。國家人權會提供



《教師法》2019年修法後，包括校事會議等不適任教師的處理機制，始終引來正反議論不斷，2024年4月《教師解聘辦法》修法後，更加劇教師團體對於濫訴、「學校變刑堂」的批評聲浪。

然而，過去包含到底多少投訴、有多少案件成案與調查、後續如何懲處等資料，教育部鮮少完整公開，國家人權委員會12月8日公布《檢視校園師對生暴力處理機制》專案報告，當中匯集教育部及各縣市政府共4641筆資料，可說是目前由官方角度公開的最完整資訊，以下為《太報》摘錄重點。

修法後調查啟動率、不成案率皆增加

在是否啟動調查方面，《教師法》修法前的106-108學年間，共1195件投訴案件，其中僅39.2%，共469案啟動調查；2019年底《教師法》修法新增校事會議制度後，109-111學年共3446案件投訴，啟動調查案件比例增加至65.8%，共2269件，而2024年修訂解聘辦法後，113學年的2486件投訴案中，高達78.1%、共1941案件會啟動調查。

對於調查階段，報告中則指出，修法的前106-108學年度，調查後不成案比率為 32.27%，共152案；修法後的109-111學年度不成案率為50.00%，共1125案。

校園投訴案調查情況。擷取自國家人權會報告

不成案多因「被認定為管教問題」 專家：過度限縮解釋霸凌

報告顯示，修法前不成案原因，以被認定為「認定為管教問題 」最大宗佔56.04% ，其次為認定未達法律構成要件，佔16.43%；修法後不成案理由同樣為「認定為管教問題 」，佔45.91%，「認定未達法律構成要件」居次，佔32.44%。

對此報告也指出，相關法律專家、兒少代表及民間團體多認為，現行調查認定過度仰賴法律要件，對於霸凌的定義過度限縮解釋，但更應從兒童受害、兒童人權的角度出發，才能符合國際公約對於兒童權益保障的精神，亦有質疑調查人員專業不足，無法有效蒐集證詞﹑證據。

106-111學年教師投訴案不成案原因。擷取自國家人權委員會報告

報告並顯示，109-111學年成案的1125筆資料中，涉及體罰霸凌的案件有630件，其中涉及教師身分改動如解聘、平聘等，而送入教評會者有84案，其餘546案則由考核會處理；這546案中，48案最終未懲處，32案僅口頭告誡，362案則記申誡，遭記過者為80案，大過則有24案。

113新制一年2486案投訴 801案考核懲處、72涉身分變動

2024年4月《教師解聘辦法》修正後，引來教師團體更大力道抗議家長濫訴、動輒召開校事會議，實際狀況又是如何？根據人權會所調查資料，113學年全國學校接獲涉有《教師解聘辦法》規定相關事由之投訴共有2486案，其中114案由學校判定不受理，未召開校事會議，2316案則進入校事會議。

校事會議後續流程中，又有375案由校事會議決議不受理，剩下1941件調查案件裡，968由校事會議組成調查小組，896案決議由學校自行派員調查，另外77則轉交縣市政府的專審會調查。

扣除488案尚在調查中，已有結果的案件中，又有463案經調查後決定不成立，81案決議對行為人教師進行輔導，801案則交由教師考核會懲處，72案涉及聘用與否，進入教評會審議。

終局處置部份，801件送入考核會的案件中，150案未懲處、52案僅口頭告誡，417案則記申誡，121案記過，13案記大過；教評會審議的案件裡，則有16件決議不續聘，9件停聘，15件解聘1-4年，遭終身解聘者則有13案；另外有67案的懲處為「其他」。

全國3882校、一年2486投訴案 人權會：無法推論家長濫訴

人權會在報告中也指出，根據教育部統計處的資料，113學年高中以下學校共有3882間，平均每間學校一年接到師對生暴力投訴案件不到1件，又2486案其中的545案為不受理案件，因此並未啟動校事會議後續的調查程序，由此可知， 投訴案件中近8成的案件，都是經學校或校事會議判定符合解聘辦法相關事由，故無法推論證明家長濫訴情形嚴重。

78教師遭判「教學不力」需輔導 報告指輔導機制待加強

懲處之外，對於行為人的後續輔導措施又是如何？報告也顯示，2024年4月《教師解聘辦法》修法後，僅針對涉及《教師法》第16條第1項第1款「教學不力或不能勝任工作有具體事實」者進行輔導，113學年度的資料顯示，進入輔導案件共78件，35件仍在進行中，11件程序未完成。

已完成相關程序的32件中，5件為輔導無成效，22件輔導有成效，但有2件因教師退休未進行輔導，更有3件學校僅要求老師去上增能課程，上完課程即完成輔導，並未進一步評估成效。

113學年教學不力案件輔導情況。擷取自國家人權會報告

該報告也指出，因缺乏輔導指引、追蹤評估機制等因素，目前對相關教師的輔導機制，未必能達到數據所稱之成效。

