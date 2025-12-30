一年新增逾13萬人罹癌！衛福部公布最新統計 「肺癌」連3年居冠、大腸癌及乳癌也名列前茅

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

衛生福利部今（30）日公布最新一次癌症登記報告，其中肺癌已連續3年為新發生癌症人數的首位，大腸癌則排第2位。衛福部提醒，隨著人口老化及不健康生活型態等因素影響，癌症發生人數呈逐年攀升趨勢；且癌症初期無明顯症狀，容易讓人忽略，提醒國人應積極參加公費癌症篩檢，及早發現、及早治療。

依據最新衛福部112年癌症登記報告，新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7,758人，全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8人。112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相較延後1歲，各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌及子宮體癌延後1歲，其餘與111年相同。部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數（65歲）早的癌別，口腔癌為60歲、子宮體癌及乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。

衛福部公布十大癌症新發生人數，依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌，與111年相比，除了皮膚癌及胃癌序位互換，其餘排序與前一年相同。

衛福部指出，112年男性新發癌症人數為7萬1244人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口350.8人，較111年增加8.5人，男性標準化發生率順位與111年相同，112年依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。

在女性部分，112年女性新發癌症人數為6萬6807人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口318.9人，較111年增加7.7人。女性標準化發生率順位與111年相比較，胃癌與子宮頸癌序位互換，其餘序位與111年相同，112年依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。

