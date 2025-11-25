年方14 即因腦動脈栓塞致缺血性中風
十四歲學生在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟與語言表達困難等症狀，被緊急送往聯新國際醫院急診室。由於患者年紀輕，考慮因為中風導致半側癱瘓可能性極低，懷疑是腦部不正常放電造成暫時性癲癇（抽筋）；為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風。
醫療團隊進行急性腦中風顱內移除動脈血栓，術後患者血流恢復暢通。後來進一步心臟超音波檢查，發現左心房有近七公分巨大黏液瘤，顯示病情相當危急。心臟黏液瘤是一種非癌性腫瘤，質地柔軟有如果凍，腫瘤雖然不會轉移，但在心臟持續跳動和血流衝擊下，腫瘤小碎片很容易剝落。這些碎片會隨著血液離開心臟，進入腦部動脈後便可能引發栓塞，最後可能造成中風。後續完成心臟黏液瘤清除手術，恢復良好未留下後遺症，患者重返校園繼續上學。
郭葉璘進一步指出，左側大腦掌管語言中樞、身體右側活動能力及視覺與空間感知區域，中大腦動脈是負責供應大腦三分之二的重要血流。檢查顯示，這位學生左側中大腦動脈完全阻塞，代表阻塞危險性正快速提高中。若是沒有即時處理的話，這片受損區域將會持續擴大，腦部將因血栓壓迫而腫脹，同時往下壓迫腦幹，危及呼吸與心跳中樞，嚴重者甚至造成生命危險。
醫學研究顯示，中風每延誤一分鐘，約有一百九十萬個神經元死亡，因此，治療啟動的速度，將是直接影響患者日後能否恢復獨立生活的關鍵因素。為提升救治效率，聯新國際醫院建立跨院轉診與取栓治療快速應變機制，從抵達急診到取栓（DTP）時間，已從二○二二年平均一百二十七分鐘，縮短至二○二五年第三季平均九十五分鐘，足足減少三十二分鐘。
郭葉璘提醒，中風好發於氣溫驟降之際，身心壓力增大且血管收縮容易形成血栓。呼籲民眾建立健康基礎，包括均衡飲食、規律運動及充足睡眠，讓身體能夠更好地適應環境壓力。特別是心血管疾病或心房顫動病史者，這些族群更應提高警覺。
