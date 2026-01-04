年曆被嫌老派 網曝「隱藏版用法」：長輩生活大小事全記錄

現在不少文件已走向電子化。一名網友發文分享，家中長輩堅持每年在牆上掛年曆或月曆，讓他直言不解「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？」貼文曝光後，立刻引發熱議。

不少人還是習慣在家放年曆。（示意圖／取自pixabay）

網友在社群平台Threads發文討論，智慧型手機普及的時代，家中長輩仍堅持每年在牆上掛年曆或月曆，讓他直言不解「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？請大家告訴我，這有啥用處？」

該篇貼文曝光後，立刻引起其他網友留言，曾在銀行、辦公室工作的網友分享，年曆一直是最受歡迎的伴手禮之一，但廠商逐年減少製作數量，反而讓年曆變得稀有。有人直言「你不知道這個跟日曆在辦公室多搶手」、「十一月中就有人開始問什麼時候發」。

廣告 廣告

不少網友指出，家中長輩習慣將生活大小事全部記錄在年曆上，包括回診日期、處方箋領取時間、繳費日期、子女返家探望的日子等，全都一目了然。有人分享「老人家記憶力不好，這本月曆就是他們的生活重心」，也有網友表示媽媽會用來記錄初一、十五吃素的日子，或是排定公休日、寄貨時間。更有人說「年紀不用到很老，我前兩年四十五歲開始就用這個紀錄回診日，抽血日，出遊日，匯款日」。

許多網友強調年曆最大優勢在於字體大、格子清楚，不需要打開手機、不怕操作複雜，全家人抬頭就能看到整個月份的安排。有人認為「大格月曆很適合全家一起用」、「重要日子寫在牆上比較不會忘」、「抬頭看一眼就知道的東西，為什麼要低頭滑手機」，也有人提到「紀錄小孩考試、出遊時間很方便」、「這很方便啊！要看幾月幾號都很清楚，撕下來背面還能給小孩畫畫，畫完當紙垃圾桶！」、「我年輕的時候不在乎時間及日子覺得用不到， 現在有年紀了需要處理的雜事變多了，每天出門前瞄一下很好用，突然要看日期也不用特地找手機按」。

延伸閱讀

有種冷叫媽媽覺得你冷！ 醫：熱到長痱子的孩子好多

丈夫看中古車「留暗號」遭妻抓包 網：排氣管快督進去

台灣上空「出現防護罩」 鄭明典：陸風、氣流繞地形影響