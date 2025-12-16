一年最冷的時候快到了！中醫「三九貼」可緩解鼻炎治過敏

今年冬至為12月21日，臺南市立安南醫院中醫部將於12月22日起至115年1月23日提供中醫天灸療法「三九貼」。三九天是一年當中氣溫最寒冷的時候，此時人體陽氣衰弱，虛寒性疾病容易發作及加重。

三九貼藥餅。（圖／安南醫院）

臺南市立安南醫院中醫部指出，有過敏性鼻炎、氣喘、易反覆感冒、腹瀉、關節疼痛或是手腳冰冷者，可在這個時候選擇三九貼，治療這些中醫歸屬為寒症的疾病。這種特有治法利用辛散溫熱的中藥敷貼於穴位，可以補充與激發人體的陽氣，藉由穴位及經絡走向和特性，一方面祛除寒邪，一方面提高身體抗病力。

安南醫院中醫部指出，三九天臨床上常利用的藥物有元胡、細辛、白芥子等，加上生薑汁調製成膏狀，在背部大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等穴位進行敷貼。

通過人體經絡的傳導去調節內在臟腑及氣血運行的狀態，以對抗寒冷氣候對人體的影響，另一方面針對虛寒性體質或寒濕滯留的人，可以提振陽氣、溫通經脈，祛除寒濕邪氣、增強身體抗病能力。

藥餅貼伏方式。（圖／安南醫院）

安南醫院中醫部表示，三九貼可用以緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、寒性風濕性關節痛、慢性腹瀉、遺精、遺尿、痛經等患者之發作頻率，另外容易反覆上呼吸道感染、氣喘的小朋友也適合穴位敷貼。且治療期間並不妨礙其他藥物的正常使用。穴位貼敷治療方法簡便，不須內服藥物，易被小兒接受。

不過，孕婦、2歲以下小孩、嚴重心肺功能不足，及皮膚短時間敷貼即會大量起泡者，還有正在發燒和有感染症狀者，並不適合此法。安南醫院中醫部提醒，接受三九貼者應注意，敷貼當日一定要禁食生冷、油膩及辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果。若皮膚起紅腫、搔癢立刻撕下藥餅，並塗擦適當之消炎藥膏。

安南醫院中醫部提醒，三九貼屬於中醫外治法，利用熱性藥物貼敷在特定穴位上經皮膚吸收，從而達到改善體質，因此體質的判定十分重要，也決定著後續的治療，民眾應充分與醫師諮詢，切勿自行調配藥物敷貼。

