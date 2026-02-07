年會抽獎變調包秀？ 他抽中iPhone回家開箱竟是磁磚

廣東公司年會中，男子抽中特等獎「iPhone 17 Pro Max」卻暗藏「惡搞」情節。（示意圖／達志／美聯社）

大陸廣東某企業於2月6日舉辦年度晚會，期間發生一起荒謬的「抽獎鬧劇」。一名男性員工在活動中抽中特等獎「iPhone 17 Pro Max」，原以為中獎帶來的喜悅可作為送給妻子的驚喜，沒想到回家拆封後卻發現盒內裝的竟是兩塊磁磚與幾顆糖果，引發強烈不滿與公司內部爭議。

男子回家開箱後驚見手機盒內竟是磁磚與糖果，從喜悅轉為憤怒。（圖／翻攝自微博，新晚報）

根據大陸媒體《中安在線》報導，該名員工表示，當時在眾目睽睽之下從老闆手中接過精美包裝的手機盒，全場歡呼，他也未在現場拆封，打算回家給妻子一個驚喜。然而回家後開箱時，卻發現盒內竟是沉重的磁磚和數顆糖果，原本的興奮轉為憤怒。

他認為這不只是一次「搞笑」失敗，而是對員工信任與感情的踐踏。他憤怒指出：「現場那麼正式地頒獎，所有人都當真了，結果居然是這種設計。」經公司內部了解後發現，此事為年會活動策劃人私自更動獎品所致。策劃人事先未與當事人溝通，意圖透過現場拆箱時的「反轉效果」來製造氣氛，卻未料對方未當場開封，直接帶回家，導致誤會擴大。

公司高層事後證實並未參與該調包行為，老闆本人也表示對此情況毫不知情。當事員工則強調，自己並非執意要求公司補發手機，但無法接受這種未經知會的惡作劇，尤其是公然發生在員工活動中，嚴重損害信任與公司形象。

事件曝光後迅速在社群平台引起討論，許多網友對該策劃行為提出批評：「哪裡是在炒熱氣氛？根本是在玩弄員工」、「這樣的幽默感令人反感」。更有網友拿近期安徽一家公司公開誠信抽獎的例子作對比，直言「差距太大」。目前，涉事員工已向公司提出要求，希望該名策劃人能在公司集會中公開致歉，並正式為此行為負責。至於後續是否會有更進一步的處理，公司尚未公開說明。

