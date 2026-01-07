一年有250天看的到極光！加拿大黃刀鎮「極光村」4大旅遊攻略＋3個拍極光小訣竅公開 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: IG@auroravillageca

「極光」是許多人心目中的人生必看美景！而想看極光，選對時間及地點都非常重要，有時即使到了極光帶內的地區旅遊，如果不幸遇上天候不佳的時刻，也很可能與極光擦身而過。對於追極光的新手，加拿大黃刀鎮的「Aurora Village極光村」就是個非常適合的地點，這裡不只一年大約有250天都能看到極光，還被公認是世界上觀賞極光的最佳地點之一，而且除了賞極光之外當地還有許多好玩的雪地活動能體驗，往下滑看更多加拿大極光村介紹▼

加拿大西北部黃刀鎮

廣告 廣告

PHOTO CREDIT: aurora village

極光村（Aurora Village）位於加拿大西北地區的黃刀鎮（Yellowknife），黃刀鎮位在加拿大第二大湖－大奴湖（Great Slave Lake）沿岸，是個有著2萬人人口的城鎮。而當要規劃前往極光村旅遊時，由於極光村內部只提供賞極光的服務，因此主要的住宿多數還是會安排在黃刀鎮上！

為什麼要在黃刀鎮看極光？

極光帶所涵蓋的範圍中包含了不少個國家，像是熟悉的北歐冰島、芬蘭都有機會能看到極光，但與加拿大的黃刀鎮相比之下，看到極光的機率卻是比較低的，因此黃刀鎮是許多追極光達人們的賞極光首選地點！

黃刀鎮大約在北極圈南方400公里處，由於當地的地形平坦，又沒有山脈阻隔，因此平時看到極光的機率高達90%！此外，黃刀鎮乾冷的氣候使空氣中沒有太多的水氣，因此天空中常常是無雲的狀態，這樣看起極光也更不會受到干擾！

Aurora Village極光村

「Aurora Village極光村」是加拿大最大的賞極光渡假村，緊鄰著大奴湖岸搭建出21個傳統帳篷（Teepee），不只在夜裡能欣賞到絕美極光，廣闊的湖岸美景也非常壯觀！而除了欣賞極光，極光村還推出了許多雪地活動讓遊客體驗，像是狗拉搭乘狗拉雪橇，或是穿上大腳雪鞋在森林小徑中探險，都是不能錯過的行程！

必玩行程1：夜賞極光

極光村為了觀賞極光的行程特別另外規劃出了一個營地，四周環繞了茂密樹林，讓人有種置身魔法森林中的錯覺！營地內設置的傳統帳篷中會先點起溫暖的營火，並且準備熱巧克力等暖心飲品，因此在夜間欣賞極光動人美景時，也不必擔心會受到低溫干擾！

而如果幸運看到極光，絕對會很想拍照留念！這裡也幫你整理出拍極光的三個小訣竅：

相機、腳架必備：拍極光最推薦的還是以單眼相機或類單眼進行攝影，有時如果遇到極光不明顯的時候，則就要將相機架到腳架上進行長時間曝光，才能捕捉到最完整的極光！ 搭配廣角鏡：無論是使用手機或是專業相機拍照，都推薦使用廣角鏡頭拍攝極光，更能捕捉到大片極光的壯觀景象。 隨著極光調整快門：如果是用相機拍攝，則需要注意極光當下的狀況，並隨之調整快門速度，一般而言當極光舞動的速度越快，那麼快門速度也要一起增加。

Trip.com預訂行程

Klook預訂行程

Agoda預訂行程

KKday預訂行程

必玩行程2：狗拉雪橇

狗拉雪橇是極地中很重要的一種交通方式，數個世紀以來，當地人都是仰賴雪橇犬作為運輸，這些超可愛雪橇犬早已和當地人的生活密不可分！

而在體驗行程中，遊客們所搭乘的雪橇會由12隻雪橇犬帶領，穿過冰雪覆蓋的林間小徑，在雪地中盡情奔馳，是最道地的傳統森林探險之旅！

必玩行程3：傳統雪地鞋體驗

在現代雪鞋出現以前，生活在雪地中的人們使用的傳統雪鞋是由硬木材質製成，再以生牛皮編成網格固定鞋型，並且用大面積的鞋底分散人體的重量，以便在厚厚的積雪中行走。而有了更多現代方便的發明之後，雪鞋現在多被作為娛樂用途，讓大家能體驗在冰天雪地中行走的快感！

成功穿上大腳雪鞋之後，將會有專業領隊帶著大家步入森林中，在冰雪中健走時，除了能欣賞四周銀白世界，領隊同時還會向大家介紹當地人的傳統文化與習俗，並教大家寒冷雪地中的野外求生技巧！

必玩行程4：黃刀鎮導覽

到了黃刀鎮，除了晚上欣賞極光之外，白天時也絕不能錯過當地美麗的城市風景和豐富的歷史文化，在導覽行程當中，領隊將會帶著大家參觀黃刀鎮的文化遺址與博物館，充分的認識這個加拿大西北部的文化小鎮！

PHOTO CREDIT: facebook aurora village

如果是冬季時前往旅遊，導覽期間還會前往黃刀鎮的「冰上公路」，由大奴湖的結冰湖面形成的冰上公路冬天時才會開放，大部分時候在冰上不論是開車或是行走都是安全的，可以放心享受在結冰湖面上行走的刺激快感！

Trip.com預訂行程

Klook預訂行程

Agoda預訂行程

KKday預訂行程

常有人說看到極光就能獲得幸福，想親眼見證極光之美的你，何不把握機會，前往加拿大黃刀鎮，到冰雪世界裡追逐極光！

Trip.com預訂行程

Klook預訂行程

Agoda預訂行程

KKday預訂行程

飛加拿大黃刀鎮機票立即訂購

【延伸閱讀】



日本「合掌村」2020點燈時間公布！冬季旅遊走訪童話般的銀白世界不能錯過



2020杜拜世界博覽會3大亮點公開！同步推薦杜拜旅遊5大最新熱門景點



登上杜拜哈里發塔看日出、體驗直升機俯瞰沙漠！到訪杜拜、阿布達比旅遊必做的10件事



－

加入哈潑時尚LINE好友，關注更多旅遊新知 立即加入

＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載