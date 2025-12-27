年末、新春吃鍋！火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜鼎王跨年消費2026享1元加價購特級牛肉、青花驕外帶憑券換特色肉品！海底撈、涮乃葉、王品集團...最新優惠懶人包
熱門火鍋名店/火鍋吃到飽全攻略：聚、小福利、和牛涮、黑毛屋... 營業時間、訂位方式一次看
終於又到了最適合「吃火鍋」的季節！無論是年底聚餐、尾牙請客、情侶約會、一個人的暖心宵夜，「鍋物」永遠是台灣人心中的首選關鍵字，從麻辣鍋、涮涮鍋、吃到飽到小火鍋...各種火鍋總讓人百吃不膩！這篇懶人包整理了11家人氣鍋物的實用資訊，除了最新優惠、營業時間、訂位方式，更貼心找到了即買即用的超值餐券！包括鼎王、聚、海底撈、涮乃葉、無老鍋...全都有便宜可撿。若搭配平台不定時推出的優惠活動，還能折上折超划算！讓你暖心暖胃，荷包也暖暖的！
火鍋吃到飽推薦：小福利、和牛涮、涮乃葉
想一次滿足味蕾與胃容量，「吃到飽火鍋」永遠是最划算又幸福的選擇。從主打日式職人風的涮乃葉、嚴選A5和牛的和牛涮，到麻辣控最愛的小福利，各有死忠擁護者。
🥢 小福利火鍋吃到飽
🐮 和牛涮 日式鍋物放題
最新優惠：即日起至2026/1/31活動期間至王品五大品牌消費：聚、青花驕、和牛涮、向辣、尬鍋，不限消費金額，即可至瘋美食APP 領$800 年終吃鍋金。（詳見官方告示）
營業時間：11:30～02:00（平假日營業時間不同，詳請電洽各分店）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券：聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣｜王品火鍋1000元聯合即享券👉點我購買
🥬 涮乃葉 Syabu-Yo
最新優惠：季節限定！點購限定套餐，免費升級麻油燒酒雞風味湯
營業時間：11:00～22:00（平假日營業時間不同，詳請電洽各分店）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券：雲雀集團TWD100~3000好禮即享券(涮乃葉、古拉爵)👉點我購買
麻辣鍋推薦：鼎王、海底撈、青花驕
天氣一冷，又香又麻的「麻辣鍋」總能瞬間喚醒味蕾，讓人口水直流！從川味正宗的鼎王、主打花椒麻香的青花驕，再到以貼心服務、川劇變臉等表演聞名的海底撈，三大品牌各有特色，這次你想吃哪一鍋？
🌶 鼎王麻辣鍋
最新優惠：12/31限定優惠！凡內用消費達$2,026享+1元加價購特級牛肉或梅花豬肉乙份。（詳見官方告示）
營業時間：11:30～02:00（平假日營業時間不同，詳請電洽各分店）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券：四人套餐限時94折起，全台多點可用👉點我購買
😈 海底撈
最新優惠：即日起至2026年1月11日，登入海底撈會員可查看 2025 年度帳單，並有機會獲得驚喜禮物。（詳見官方告示）
營業時間：11:00～04:00（各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券：電子抵用券現買現用、免費取消，領券再享95折👉點我購買
🔥 青花驕
最新優惠：即日起至2026/1/15，憑畫面外帶指定套餐，直接幫你加菜，雙人繽紛宴贈特選豬梅花半份（$158）；四人歡聚宴贈特選豬梅花乙份（$278）。👉詳見官方告示
營業時間：11:30～01:00（部分分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券：聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣｜1000元王品火鍋聯合即享券👉點我購買
涮涮鍋推薦：聚 日式鍋物、無老鍋
最老少咸宜的鍋物，非「涮涮鍋」莫屬。清爽湯頭搭配原味食材，讓人吃得滿足又無負擔感。無論是融合創意湯底的聚、以膠原養顏鍋圈粉無數的無老鍋，想在微涼天氣裡舒服吃鍋，從這兩家開始都不會踩雷！
🍲 聚 日式鍋物
最新優惠：即日起至2026/1/31活動期間至王品五大品牌消費：聚、青花驕、和牛涮、向辣、尬鍋，不限消費金額，即可至瘋美食APP 領$800 年終吃鍋金。（詳見官方告示）
營業時間： 11:00～23:00（平假日、各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式： 可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券： 聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣｜王品火鍋1000元聯合即享券👉點我購買
😍 無老鍋
最新優惠：春酒滿額送！即日起至2026/2/26，消費單筆滿NT$6600，送嚴選雪花牛、梅花豬肉、無老菊花飲各1(總價值1016元起)。（詳見官方告示）
營業時間：10:30～04:00（各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券：雙人、四人套餐通用券，限時折扣中！（部分門市不適用）👉點我購買
個人小火鍋推薦：石二鍋、狂一鍋、黑毛屋
一個人也能自在開鍋，「小火鍋」是隨時隨地、想吃就吃的人氣選擇。份量剛好、湯頭多變，就連減脂瘦身的人，也能輕鬆享受無負擔的美味。從高CP值爆表的石二鍋、靠創意湯底打天下的狂一鍋，到主打高檔職人系鍋物代表的黑毛屋，各有特色的小火鍋，無論獨享或聚餐，都能吃自己想吃的。
🥘 石二鍋
最新優惠：2026/1/1前至官方LINE領券超激省優惠券，憑券消費任一套餐免費兌換大白蝦、芋香貢丸、3Q丸餃盤等👉詳見官方LINE
營業時間： 11:00～22:30（平假日、各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式： 目前無開放線上訂位，但可透過官方LINE使用「線上取號」功能，進行候位登記。
超值餐券：王品集團1000元、2000元即享券，可多次抵用👉點我購買
😋 狂一鍋
營業時間： 11:30～00:00（平假日、各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式： 目前無開放線上訂位，但可電洽各分店預約，或現場掃碼候位。
超值餐券：
原價NT$743起，限時特價NT$620起👉點我購買
🥩 黑毛屋本家
最新優惠：冬日限定的生薑味噌鍋 「金澤幻の鍋」限時推出中。
營業時間：11:00～22:00（平假日、各分店營業時間不同，詳請電洽門市）
訂位方式：可透過線上訂位，或電洽各分店預約。
超值餐券：乾杯集團即享券NT$1,000起，可多次抵用、可併用Klook優惠👉點我購買
【同場加映】超划算、CP值爆高的火鍋餐券 便宜入手趁現在
深紅汕頭鍋物｜全台多分店任選｜
原價NT$2,639↘NT$2,399起👉點我購買
小蒙牛頂級麻辣養生鍋｜全台皆適用｜NT$969吃到飽👉點我購買
豪饌頂級麻辣火鍋吃到飽｜
原價NT$1,087↘NT$976起👉點我購買
天香回味南京總店｜85折起、領券再折｜平假日皆適用👉點我購買
台北 原創花雕雞｜
原價NT$798↘NT$698起👉點我購買
牛琅溫體牛火鍋 - 竹北店｜雙人套餐
原價NT$3,710↘NT$3,500👉點我購買
宜蘭礁溪 風華渡假酒店 - 老丸家極致鍋物｜單人套餐+大眾風呂泡湯｜
原價NT$1,318↘NT$799👉點我購買
延伸閱讀》島語、饗 A JOY、旭集 全台熱門Buffet訂位攻略＋餐券優惠總整理｜吃到飽最高享52折｜每月最新折扣
延伸閱讀》秋蟹吃到飽懶人包｜饗食天堂、島語、敘日Buffet餐券最低78折優惠！全台必吃螃蟹餐廳 龜吼、梧棲、將軍漁港品蟹攻略
延伸閱讀》2025素食餐廳吃到飽推薦｜果然匯、漢來蔬食、養心茶樓餐券優惠總整理 米其林認證的好吃！肉食控也嘴角失守啦
延伸閱讀》年末、新春家庭聚餐首選！全台19家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心 折扣74折起 尾牙公司聚餐吃起來
延伸閱讀》2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
延伸閱讀》2025燒肉餐券優惠整理｜12家必吃人氣名店：屋馬、原燒、和牛吃到飽 燒烤餐廳最低700元有找
延伸閱讀》年末吃好料！日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
其他人也在看
冷氣團超凍！寒流泡湯趣 大眾湯、湯屋、客房泡湯...限時折扣湯券買1送1
好天氣結束！隨著東北季風逐漸增強，冷氣團來襲，冷空氣一波波緊接，除了保暖工作外，也可以選擇來趟泡湯小旅行，跨年假期不想人擠人也先訂起來，暖身又暖心！台灣各大溫泉區及飯店年末也紛紛推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 1
中信統一uniopen卡新權益出爐！網嗨「改更好」、「2026神卡」
中信金（2891）旗下中國信託銀行及統一（1216）集團聯合發行Uniopen卡被稱「2025年最強卡王」，最新2026年上半年權益出爐！祭出國內5%及海外11%，主打免權益切換且免領券，網嗨「改更好」、「2026神卡」、「多活半年」，網路社群上仍給出高評價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
51歲林志玲大跳啦啦舞！ 合體洋基女孩應援羞喊：裝可愛怎麼好意思
「第一名模」林志玲於今（27）日驚喜現身新竹市立體育館，為「洋基工程籃球隊」的首場主場賽事擔任應援嘉賓。現年51歲的她，不僅展現極致凍齡的狀態，更首度與啦啦隊「洋基女孩」同台大跳啦啦舞，活力四射的表現讓現場球迷熱血沸騰，尖叫聲不斷。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 10
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 4
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 81
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 8
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 140
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
民進黨台南民調驚人！吳子嘉預測「翻盤劇本」：不排除這個可能性
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區台南的「憲妃之爭」，也將於明（2026）年1月下旬迎來結果。隨著媒體發布之「內參民調」流出，稱民進黨立委林俊憲後勢看漲，超車立委陳亭妃機率大增一事，媒體人吳子嘉坦言，確實不能排除林俊憲一舉翻盤的可能性。吳子嘉在《董事長開講》節目中，談及彰化縣長之戰，新潮流陳素月翻盤出線一事。吳子嘉坦言，同樣的情況拿來分析台南憲......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 47
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 2 小時前 ・ 42
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 2 天前 ・ 9
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 264
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 37
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
爭定新北市長？黃國昌傳今正式宣布參選 「神秘嘉賓」身分曝光
即時中心／黃于庭報導前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金弊案纏身，遭裁定羈押禁見近1年，今（2025）年9月獲7千萬交保，重獲自由身的他，與現任黨魁黃國昌「2個太陽」之爭備受外界關注。黃國昌日前表態有意參選新北市長，今（27）日在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動；據悉柯文哲將會到場，這也是他交保後首度出席公開正式活動。民視 ・ 9 小時前 ・ 116