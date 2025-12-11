年末、新春家庭聚餐首選！全台19家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心 折扣74折起 尾牙公司聚餐吃起來

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

年末尾牙聚餐旺季來臨，而中華料理總是百吃不膩。從經典台菜、精緻粵菜到創意川味與港式飲茶，各有滋味、各具魅力。無論是家庭聚餐、慶生聚會或商務宴請，中餐廳都是備受喜愛、不會出錯的絕佳選擇。「揪愛Mei」小編發現，透過線上購買餐券，不僅方便快速，還能享有獨家優惠，若再搭配平台不定時推出活動，還能再省下一筆。讓你用最實惠划算的價格，吃遍全台各地的中華美饌！趕快繼續看下去吧！

（圖片來源：Klook、KKday）

🦆烤鴨中餐廳推薦🦆

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店 - 初食軒

以純熟火候烘烤的「先知鴨」、「廣式一品鴨」，最推薦「一鴨五吃」，提供脆皮鴨壽司、片鴨袈蔥餅、鮮味鴨絲粥、京醬醬作鴨、 風味鴨寶鍋等多種作法，令人回味無窮！

😋廣式一品鴨五吃： 原價4,343元 ↘特價3,588元｜點此買

廣告 廣告

套餐約4人份，另加贈烏金糕渣乙份（每份4塊），需三天前預訂並告知使用餐券，假日需加價200元。

KKday餐券現省$755 👉立即購買

台北維多麗亞飯店 - 雙囍中餐廳

主廚以細膩手藝詮釋經典菜色，從片皮鴨、燕窩羹到現蒸港點，每道都展現五星飯店的水準。餐廳結合典雅歐式飯店氛圍，打造中西合璧的用餐體驗，適合家庭聚餐與宴客。

😋黃金雙味烤鴨四吃：優惠價2,090元（假日不加價）｜點此買

午晚餐皆可，另加贈高山茶。參考菜單：片皮鴨 （附原味及刺蔥馬告餅皮）、鴨腿斬件、X.O.醬炒鴨鬆附生菜／韭菜花鴨鬆窩窩頭／銀芽炒鴨絲3選1、老火津白鴨架湯／芋香鴨骨米粉湯2選1

Trip.com餐券現省$638👉立即購買

新竹豐邑喜來登大飯店 - 采悅軒中餐廳

由曾任米其林一星餐廳的香港資深主廚團隊掌勺，將精緻粵菜融入創新巧思，其中的八色片皮鴨，更是聞名新竹，成為不少饕客一再回訪的必點菜色。

😋八色片皮鴨二吃： 原價1,480元起 ↘特價1,299元起｜點此買

提供烤鴨兩吃，可自選下列1道：老火皮蛋煮鴨粥 / 御醬雙筍炒鴨鬆 / 酸菜絲瓜米粉鴨湯 / 椒鹽脆皮酥鴨件 / 鴨香石鍋藜麥飯 / 藤椒鴨香娃娃苗 / 豆豉蔥燒缽缽鴨 / 川味大紅辣子鴨 / 雪菜鴨絲炆米粉

KKday餐券現省$548👉立即購買

（圖片來源：Klook、KKday）

🥟港式／粵菜中餐廳推薦🥟

台北凱達大飯店 - 家宴中餐廳

位於萬華鬧區的家宴中餐廳，融合粵菜與台式手路菜精華，呈現細膩又不失人情味的宴席風格。招牌菜有農家酸菜魚、主廚私房滷肉、冠軍豬腳等。

😋三人合菜餐券： 原價2,926元 ↘特價2,397元（含服務費）｜點此買

含開胃菜4選1、經典名菜8選2、主食3選1、港點8選4。假日及國定假日中午、晚餐使用需加價100元

Klook餐券現省$529👉立即點此購買

福容大飯店台北一館 - 福粵樓港式飲茶

主打道地港式點心與粵式佳餚，現蒸港點香氣撲鼻。寬敞明亮的中式雅座，最適合家庭聚餐或商務宴客。價格高貴不貴，是飯店最自豪的特色。

😋雙人套餐餐券： 原價1,848元 ↘特價1,380元（假日不加價）｜點此買

含港式點心4品、蟹粉海鮮羹或養生蕈菇湯（二選一）、經典主食任選1份、季節時蔬1份、精選茶品2位

KKday餐券75折！國旅卡適用👉立即購買

台北老爺飯店 - 明宮粵菜廳

老字號的明宮粵菜廳，去年重新裝修完成，雅緻的歐式設計，嵌入東方窗櫺格元素。香港主廚以精湛廚藝演繹粵菜精隨，多樣化的經典名菜及港式點心，令饕客食指大動。

😋單人晚餐套餐／雙人午餐套餐： 原價2,728元 ↘特價2,180元｜點此買

假日需加價200元

KKday餐券現省$548👉立即購買

台北六福萬怡酒店 - 粵亮廣式料理

期間限定的「海之鮮旬味-台灣夏語」，將粵菜烹調手法與台灣在地料理作結合，經典龍蝦三明治、宜蘭西魯肉、基隆奶油桂花蟹、澎湖角瓜蛤蠣....等不僅嚐得到台灣寶島風味，也保有粵菜烹調精隨。

😋海之鮮旬味套餐：優惠價1,650元（須一次購買2組）｜點此買

Trip.com領券再享折扣👉立即購買

台北圓山大飯店 - 金龍餐廳

玻璃帷幕設計的用餐環境，可欣賞基隆河畔、101大樓、美麗華摩天輪等美景。餐廳以廣東料理聞名，中午提供港式飲茶。招牌菜為稻草西施牛肋骨、羊肚菌花椒雞湯等。

😋單人午餐套餐／晚餐套餐：優惠價1,655元（須一次購買2組）｜點此買

Trip.com領券再享折扣👉立即購買

點點心 - 微風信義店

來自香港的知名港點品牌，以「新潮港味」著稱，將經典點心融入創意巧思，讓港式飲茶變得更年輕、有趣。超可愛的豬仔流沙包，是人氣必點商品。

😋雙人／三人／四人套餐： 原價1,100元起 ↘特價990元起（含服務費）｜點此買

含8～14道指定港點（依套餐而定）、凍檸茶2杯

Klook餐券9折起👉立即購買

台北龍軒傳承粵菜餐廳

位於台北中山區的熱門地段，兩層樓逾千坪的大型用餐空間，是不少人聚餐、宴客的首選。 集結各領域專業主廚，以經典粵菜、豐富港點與現流海鮮鍋物的多元餐飲型態，滿足不同饕客的味蕾。

😋平日雙人港點午餐套餐： 原價2,268元 ↘特價1,699元（含服務費）｜點此買

主餐擇1任選、指定港點擇3任選、招牌天鵝酥乙份、老火足料例湯2碗、熱茶乙壺。

晚餐＆假日需加價，菜色可升等選擇伊比利戰斧豬／蒙古醬燒羊肩排／蝦乾廣芥藍／蓮藕百合炒蘆筍（擇1）

KKday餐券現省$569👉立即購買

（圖片來源：Trip.com、Klook）

🥘台菜／小籠包中餐廳推薦🥘

青葉台灣料理 - 捷運中山站

創立於1970年代，以樸實卻精緻的台菜手路菜聞名，是代表台灣味的經典餐廳之一。從三杯雞、滷豬腳到干貝白菜滷，每道菜都承載著懷舊風味，令人難忘的「家鄉味」。

😋雙人／四人套餐： 原價3,190元起 ↘特價2,900元起｜點此買

雙人套餐含五菜一湯一甜點、四人套餐含七菜一湯一甜點。

Klook餐券最高省$386👉立即購買

台北故宮晶華

坐落於國立故宮博物院院區內，肩負宣揚中華美食文化的重責大任，主廚發揮巧思將菜色內容與餐具器皿與故宮文物結合，推出肉形石、翠玉白菜、弦紋鼎佛跳牆等別處找不到的特色料理。

😋單人套餐券：優惠價2,000元｜點此買

含故宮御品集、弦紋鼎雪蛤海皇羮、干燒大明蝦、白玉石斑件、翠玉白菜、烏魚子炒飯、香芒鮮奶酪、四季水果盤。

Klook紙本餐券熱賣中👉立即購買

天下三絕麵食館

結合高端氛圍與傳統美味的牛肉麵店，其湯頭以牛大骨、牛肋排與多種番茄熬煮數小時而成，再搭配三種不同寬度麵條，讓牛肉麵瞬間升級為餐桌上的精品，連年入選米其林必比登推薦。

😋紅酒牛肉麵套餐： 原價781元 ↘特價660元｜點此買

含半筋半肉牛肉麵一份、紅酒一杯、果醋一杯、甜點荸齊糕一份。

KKday餐券限時85折👉立即購買

林東芳牛肉麵 - 捷運南京復興站

台北經典的牛肉麵名店，以濃郁湯頭與特製辣油成就傳奇風味，層次豐富、帶有淡淡藥香；招牌半筋半肉牛肉麵，肉質軟嫩Q彈，多次入選米其林必比登推薦。

😋牛肉麵套餐： 原價280元起 ↘特價250元起｜點此買

Klook餐券多種優惠任選👉立即購買

杭州小籠湯包 - 民生東路店

從路邊攤起家，至今已有30年以上歷史，皮薄多汁、用料實在的小籠包，不僅在Google評論獲得破千人的4星好評，更獲得米其林指南「必比登」推薦。「原味小籠包」及「絲瓜干貝蝦仁湯包」都必吃。

😋經典雙人套餐： 原價677元 ↘特價500元｜點此買

含鮮肉小籠湯包小份、古早味肉絲蛋炒飯、元盅雞湯。

KKday餐券下殺74折👉立即購買

（圖片來源：Klook）

🌶川菜／湘菜中餐廳推薦🌶

KiKi 餐廳

由藝人藍心湄所創立，以四川成都料理為宗，賦予年輕化的經營走向，在主廚巧手下變出各式創新菜色，麻而不嗆、辣得恰到好處，其中「老皮嫩肉」、「蒼蠅頭」都是老饕指名的經典菜。

😋雙人／四人／六人套餐：優惠價每人581元起｜點此買

含4~7道特選菜餚（依套餐而定）、白飯、飲料任選。

KKday線上訂位免排隊👉立即預約

炒湘湘 - 微風信義店

以現代新潮的風格重新詮釋經典湖南湘菜系，主打新鮮現點現炒，其中的招牌菜色是18秒爆炒精選三部位鮮牛肉，鮮辣帶勁夠下飯！搭配台灣種植的日本金質米「牛奶皇后米」，一口接一口、停不下來！

😋雙人／四人／六人套餐： 原價1,719元起 ↘特價1,499元起｜點此買

含3~9道特選菜餚（依套餐而定）、牛奶皇后地瓜米飯、飲料任選、芝麻蜜糖滋粑。四人、六人套餐加贈Klook獨家醋湘土豆絲。

Klook餐券最高省$763👉立即購買

喜魚小酸菜魚 - 全台多點

份量精巧的酸菜魚料理，主打一人也能輕鬆開吃，現點現煮、酸香帶麻、魚片滑嫩。除了招牌的金湯酸菜魚，還有椒香麻辣牛、番茄酸湯豬等多種選擇。

😋中盛套餐券： 原價273元起 ↘特價235元起（不分平假日）｜點此買

含單人份主食任選*1、黑糖豆花*1

KKday餐券最低86折起👉立即購買

四川吳炒手 - A13店

飄香70年的老字號四川小館子，從台北東區街頭起家，蟬聯4年米其林必比登推薦，成功進軍百貨。經典菜色如紅油炒手、麻婆豆腐、口水雞等，香氣濃郁、層次分明，一吃就忘不掉。

😋線上訂位金：預付1,000元，加贈小菜一份｜點此買

KKday線上訂位再送小菜👉立即購買

（圖片來源：Klook、KKday）

延伸閱讀》島語、饗 A JOY、旭集 全台熱門Buffet訂位攻略＋餐券優惠總整理｜吃到飽最高享52折

延伸閱讀》秋蟹吃到飽懶人包｜饗食天堂、島語、敘日Buffet餐券最低78折優惠！全台必吃螃蟹餐廳 龜吼、梧棲、將軍漁港品蟹攻略

延伸閱讀》2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽

延伸閱讀》2025燒肉餐券優惠整理｜10家必吃人氣名店：佐賀野仁、原燒、和牛吃到飽 燒烤餐廳最低700元有找

延伸閱讀》火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽推薦：海底撈「這樣做」菜品88折、青花驕一招教你「免費吃和牛」！涮乃葉、鼎王、石二鍋...超值餐券