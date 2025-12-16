年末交換禮物不踩雷！編輯嚴選質感禮盒，香氛、洗沐到彩妝一次到位

（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

年末送禮，早已不只是節慶形式，而是一種品味與心意的延伸。當交換禮物不再追求話題聲量，而是希望被真正使用、甚至被珍藏，兼具美感、實用與情感溫度的「質感禮盒」，自然成為首選。以下編輯依不同送禮情境，精選多款年末話題禮盒，從日常療癒、能量祝福到收藏級彩妝，一次整理最安心的送禮清單。

1.10/10 APOTHECARY｜《曙光森願 Dawn of Forest》節慶限定禮盒精選

冬季的森林，在晨光中悄悄甦醒。10/10 APOTHECARY 以《曙光森願 Dawn of Forest》為節慶贈禮靈感，將冬日森林的光影、動物甦醒與自然節奏，轉化為陪伴人生下一段旅程的溫柔祝福。從千元即可入手的小巧心意，到冬季奢華修護的高端組合，本次節慶禮盒完整涵蓋聖誕、歲末、開春與情人節等重要時刻，讓送禮不再只是形式，而是能真正被使用、被感受的陪伴。

（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

在實際選物上，10/10 APOTHECARY 也一次端出多款「已搭配完成、可直接送禮」的節慶推薦。像是入門即有感的EVE LOM潔淨亮顏組，將經典全能深層潔淨霜與修護面膜濃縮為千元內的儀式型禮物；或是主打冬季修護的 EVE LOM 逆時多效精華組，從潔顏到抗老保養一次到位。偏好日常實用路線，則可選擇自組推薦的「晨光祝福」系列，包含 BONDI WASH 植萃防護噴霧 × (MALIN+GOETZ) 佛手柑護手霜 的植萃手部防護組，或 Diptyque 佛手柑賦活潔淨露 × (MALIN+GOETZ) 尤加利體香膏 的運動清爽修護組；想為夜晚留一段安靜時光，也有 Perfumer H 線香 × Bamford 甯靜枕頭噴霧的夜晚靜謐香氛組，甚至延伸到頭皮保養的 uka 頭皮按摩刷 × 頭皮賦活精露 組合，讓不同生活狀態的人，都能找到對應的節慶心意。

EVE LOM 潔淨亮顏組

以倫敦節日燈火為包裝靈感，EVE LOM 潔淨亮顏組將品牌最經典的潔顏儀式，濃縮為一份千元即可入手的入門級禮物。全能深層潔淨霜搭配瑪姿林布，透過四大芳香精油溫和卸妝、清潔並平衡膚況，是許多保養迷心中的經典之作。再加入深層潔淨修護面膜，高嶺土與蜂蜜配方能幫助肌膚回復潔淨與透亮，特別適合送給第一次接觸 EVE LOM、或想在冬季找回好膚況的人。

EVE LOM 潔淨亮顏組，全能深層潔淨霜20ml、深層潔淨修護面膜15ml、瑪姿林布／990元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

EVE LOM 逆時多效精華組

主打冬季修護的逆時多效精華組，結合全能逆時新生多效精華與全能深層潔淨霜，從清潔到抗老保養一次完成。精華中蘊含大馬士革玫瑰精萃，搭配 A 醇與果酸雙效配方，協助養成細緻透亮的肌膚狀態。

潔顏霜則具備卸妝、清潔、去角質與化妝水等五效合一功能，特別適合重視效率與質感並存的保養族群，是一組送出後「會被天天使用」的高完成度禮盒。

EVE LOM 逆時多效精華組，全能逆時新生多效精華30ml、全能深層潔淨霜50ml、瑪姿林布／5,400元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

晨光祝福・植萃手部防護組

為通勤族與日常外出打造的實用型禮盒，BONDI WASH 植萃防護噴霧以草本精油溫和淨手，搭配 (MALIN+GOETZ) 佛手柑護手霜，提供滋潤同時保有清爽不黏膩的手部觸感。

晨光祝福・植萃手部防護組，BONDI WASH 植萃防護噴霧、(MALIN+GOETZ) 佛手柑護手霜／1,050元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

運動清爽修護組

專為晨間沐浴或運動後設計的清爽組合，Diptyque 佛手柑賦活潔淨露以柑橘調香氣帶來潔淨能量，搭配 (MALIN+GOETZ) 尤加利體香膏，協助平衡氣味、維持清新感受。從沐浴到外出形成完整流程，適合送給熱愛運動或注重身體清爽度的對象。

運動清爽修護組，Diptyque 佛手柑賦活潔淨露、(MALIN+GOETZ) 尤加利體香膏／2,500元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

夜晚靜謐香氛組

夜晚靜下來的時刻，香氣成為最溫柔的陪伴。Perfumer H 線香由京都製香師手工捲製，以細緻木質調引導放鬆；Bamford 甯靜枕頭噴霧則以乳香與薰衣草精油，安撫思緒、幫助入眠。這是一組專為「睡前儀式感」打造的香氛禮盒，適合送給需要慢下來的人。

夜晚靜謐香氛組，Perfumer H 線香、Bamford 甯靜枕頭噴霧／2,600元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

頭皮賦活儀式組

天啊超可愛！ uka 與寶可夢聯名推出頭皮按摩刷，搭配頭皮賦活精露，從頭皮開始的覺醒儀式，透過按摩刺激頭皮，搭配中藥植萃配方保養頭皮環境。適合送給長時間用腦、壓力大的族群，不但讓你一拿到寶可夢頭皮刷舊超療癒，也讓保養更有感。

頭皮賦活儀式組，uka 舒活頭皮按摩刷（中硬度）寶可夢聯名款、uka 頭皮賦活精露／2,660元。（圖／品牌提供）

SAWAA聖誕限量香氛洗沐禮盒：微光洗沐組

SAWAA 於今年聖誕節推出節慶限定香氛洗沐禮盒，以品牌最具代表性的「台灣木質調香氛美學」為核心，將森林、夜晚與海岸的氣息，轉化為幾款適合冬季使用的洗沐與身體保養組合。從清潔、滋潤到修護，讓日常洗沐成為真正能放鬆身心的儀式。

（圖／品牌提供）

其中推薦給你微光洗沐組，這是一款專為夜晚設計的放鬆型洗沐禮盒，內含 波光沐浴露 與 黑杉微光靜心安恬身體乳。沐浴露以高濃度酒釀酵母與多重植萃潔淨肌膚，同時維持水潤；身體乳則加入氯化鎂、GABA 胜肽與夜間修護因子，幫助舒緩緊繃狀態，適合睡前使用。

香氣以不丹圓柏、松針葉與佛手柑揭開冷冽森林前調，中後段轉為冷杉樹脂、皮革與雪松、苔蘚的安穩木質基調，讓洗後身心逐漸沉靜，是最適合送給壓力型生活族群的療癒系禮盒。

SAWAA 微光洗沐組，內含波光沐浴露、黑杉微光靜心安恬身體乳。（圖／品牌提供)

DECORTE黛珂永恆祈願蜜粉（琉光蝶影）

2025年12月1日期間限定推出的絕美必收款：永恆祈願蜜粉「琉光蝶影」，以日系頂級的花中之蝶為靈感，將底妝昇華為藝術收藏。

粉質蘊含白樺樹液等植萃精華，妝感柔滑透亮，是一款兼具實用性與收藏價值的年末限定之作，絕對是每年必收藏的最佳限量品項，也是質感禮物的最好選擇。

黛珂 永恆祈願蜜粉（琉光蝶影）18g×2（粉芯），內含粉芯2個、粉撲2個／6,700元。(數量有限售完為止)（圖／品牌提供）





