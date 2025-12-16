年末交換禮物需求升溫 百貨推耶誕禮品衝買氣

記者古可絜／綜合報導

耶誕佳節將至，節慶送禮需求升溫，包含SOGO、誠品，以及大葉高島屋等百貨公司，紛紛推出多元耶誕禮品搶攻市場；從美妝、居家選物，到美食甜點應有盡有，品牌業者結合限定包裝、優惠活動與主題陳列，滿足不同族群的送禮需求，並透過創意設計與實用機能為民眾在歲末年終傳遞溫暖心意，讓耶誕節成為分享祝福、凝聚情感的重要時刻。

天母SOGO提供眾多打造居家耶誕儀式感必備商品，帶給消費者最溫馨幸福的耶誕佳節，推薦ROYAL COPENHAGEN經典耶誕系列，GREENGATE耶誕精靈瓷器系列；耶誕歡聚派對必不可缺的耶誕限量彩妝香氛，推薦YSL 2025耶誕限量系列，時尚4色眼影盤、LANCOME 2025耶誕限量版絕對完美訂製彩妝盒；寒冬將至冷氣團來襲，則推薦冬日行格時尚保暖衣物，le coq sportif針織毛衣、針織運動長褲。另耶誕歡聚必備的聚餐指南推薦，うなぎ四代目菊かわ明太子鰻魚三吃、魚卵鰻魚丼特價2,400元；新東陽耶誕火雞約4公斤一隻，特價2,980元，提供消費者更多聚會饗宴新選擇。

廣告 廣告

誠品南西店則推出甜點耶誕禮盒，包含天母可麗露名店「花磚甜點」攜手譽為最強起司蛋糕的ChizUP；來自新竹的法式手工甜點店MANO MANO也同步亮相8吋耶誕樹蛋糕，以西西塔片堆疊耶誕樹造型，綴以迷你馬卡龍、鹽之花薑餅人帶來視覺與味蕾的雙重驚喜。誠品生活板橋日系咖啡廳小樽OTARU COFFEE也有耶誕美味，期間限定套餐內有可愛薑餅人、耶誕鬆餅等可供選擇，加乘耶誕氛圍。

誠品生活特別策劃Hobby Santa主題式交換禮物，即日起於誠品松菸、新店、480、臺南等指定店點，邀請會員與擁逾18萬粉絲的美食行家「愛麗絲的吃不停人生」、主播出身旅遊系「山谷谷」等嘉賓現場交流並交換禮物，憑誠品點10點即可參與；平安夜當晚也與「天衍互動」合作公益限定耶誕月光影院，結合《可可夜總會》戶外電影放映、沉浸式光影與科技互動體驗，活動募得款項將由天衍互動贈予「小樹傳愛協會」，邀消費者於誠品生活松菸地下1樓戶外中庭共創美好回憶。

而大葉高島屋則於即日起至12月25日，推出「轉出聖誕驚喜」活動，民眾只要出示耶誕樹或造景的合影照片，並搭配單筆消費滿500元，即可獲得一次扭蛋機會，有機會將迷你磁吸支架無線音箱帶回家，讓音樂陪伴這個溫馨佳節。

為滿足節日送禮需求，大葉高島屋即日起至12月30日推出全館5折起的優惠活動，精選多款「耶誕幸福選物」，依照不同送禮對象貼心推薦合適好禮，讓每一份心意都能被好好傳遞。活動另於指定區域分階段推出滿額贈活動，包括詩特莉手工餅乾、三樂事快樂羊手握暖暖包、Swiss Miss可可粉等限量禮品，歡迎有耶誕禮品購物需求的民眾，前往各大百貨公司參觀選購。

大葉高島屋2025聖誕節以「暖心聖誕」為主題，用不同的溫度堆疊專屬每個人的節日氛圍。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋12月21日由東森幼幼臺草莓姐姐與《蓋比的娃娃屋》與小朋友們見面。（大葉高島屋提供）

誠品生活松菸與「天衍互動」合作公益限定耶誕月光影院，12月24日當晚結合《可可夜總會》戶外電影放映等活動。（誠品提供）

誠品生活南西MANO MANO 8吋聖誕樹蛋糕。（誠品提供）

誠品生活板橋小樽OTARU COFFEE聖誕節活動套餐。（誠品提供）

誠品生活南西天母可麗露名店花磚甜點聯手被譽為最強起司蛋糕的ChizUP聖誕禮盒。（誠品提供）

大葉高島屋即日起至12月25日出示聖誕樹合影照片，加上500元消費，有機會將迷你磁吸支架音箱帶回家。（大葉高島屋提供）