年末交換禮物需求升溫 百貨推耶誕禮品衝買氣
記者古可絜／綜合報導
耶誕佳節將至，節慶送禮需求升溫，包含SOGO、誠品，以及大葉高島屋等百貨公司，紛紛推出多元耶誕禮品搶攻市場；從美妝、居家選物，到美食甜點應有盡有，品牌業者結合限定包裝、優惠活動與主題陳列，滿足不同族群的送禮需求，並透過創意設計與實用機能為民眾在歲末年終傳遞溫暖心意，讓耶誕節成為分享祝福、凝聚情感的重要時刻。
天母SOGO提供眾多打造居家耶誕儀式感必備商品，帶給消費者最溫馨幸福的耶誕佳節，推薦ROYAL COPENHAGEN經典耶誕系列，GREENGATE耶誕精靈瓷器系列；耶誕歡聚派對必不可缺的耶誕限量彩妝香氛，推薦YSL 2025耶誕限量系列，時尚4色眼影盤、LANCOME 2025耶誕限量版絕對完美訂製彩妝盒；寒冬將至冷氣團來襲，則推薦冬日行格時尚保暖衣物，le coq sportif針織毛衣、針織運動長褲。另耶誕歡聚必備的聚餐指南推薦，うなぎ四代目菊かわ明太子鰻魚三吃、魚卵鰻魚丼特價2,400元；新東陽耶誕火雞約4公斤一隻，特價2,980元，提供消費者更多聚會饗宴新選擇。
誠品南西店則推出甜點耶誕禮盒，包含天母可麗露名店「花磚甜點」攜手譽為最強起司蛋糕的ChizUP；來自新竹的法式手工甜點店MANO MANO也同步亮相8吋耶誕樹蛋糕，以西西塔片堆疊耶誕樹造型，綴以迷你馬卡龍、鹽之花薑餅人帶來視覺與味蕾的雙重驚喜。誠品生活板橋日系咖啡廳小樽OTARU COFFEE也有耶誕美味，期間限定套餐內有可愛薑餅人、耶誕鬆餅等可供選擇，加乘耶誕氛圍。
誠品生活特別策劃Hobby Santa主題式交換禮物，即日起於誠品松菸、新店、480、臺南等指定店點，邀請會員與擁逾18萬粉絲的美食行家「愛麗絲的吃不停人生」、主播出身旅遊系「山谷谷」等嘉賓現場交流並交換禮物，憑誠品點10點即可參與；平安夜當晚也與「天衍互動」合作公益限定耶誕月光影院，結合《可可夜總會》戶外電影放映、沉浸式光影與科技互動體驗，活動募得款項將由天衍互動贈予「小樹傳愛協會」，邀消費者於誠品生活松菸地下1樓戶外中庭共創美好回憶。
而大葉高島屋則於即日起至12月25日，推出「轉出聖誕驚喜」活動，民眾只要出示耶誕樹或造景的合影照片，並搭配單筆消費滿500元，即可獲得一次扭蛋機會，有機會將迷你磁吸支架無線音箱帶回家，讓音樂陪伴這個溫馨佳節。
為滿足節日送禮需求，大葉高島屋即日起至12月30日推出全館5折起的優惠活動，精選多款「耶誕幸福選物」，依照不同送禮對象貼心推薦合適好禮，讓每一份心意都能被好好傳遞。活動另於指定區域分階段推出滿額贈活動，包括詩特莉手工餅乾、三樂事快樂羊手握暖暖包、Swiss Miss可可粉等限量禮品，歡迎有耶誕禮品購物需求的民眾，前往各大百貨公司參觀選購。
大葉高島屋2025聖誕節以「暖心聖誕」為主題，用不同的溫度堆疊專屬每個人的節日氛圍。（大葉高島屋提供）
大葉高島屋12月21日由東森幼幼臺草莓姐姐與《蓋比的娃娃屋》與小朋友們見面。（大葉高島屋提供）
誠品生活松菸與「天衍互動」合作公益限定耶誕月光影院，12月24日當晚結合《可可夜總會》戶外電影放映等活動。（誠品提供）
誠品生活南西MANO MANO 8吋聖誕樹蛋糕。（誠品提供）
誠品生活板橋小樽OTARU COFFEE聖誕節活動套餐。（誠品提供）
誠品生活南西天母可麗露名店花磚甜點聯手被譽為最強起司蛋糕的ChizUP聖誕禮盒。（誠品提供）
大葉高島屋即日起至12月25日出示聖誕樹合影照片，加上500元消費，有機會將迷你磁吸支架音箱帶回家。（大葉高島屋提供）
其他人也在看
2025 聖誕佈置攻略公開！聖誕佈置靈感、北歐 hygge 風交換禮物清單一次看｜揪愛Mei推薦
聖誕節倒數計時，姊妹們準備好迎接充滿歡樂溫馨氣氛的節日了嗎！說到佈置聖誕氛圍，揪愛Mei真心覺得今年的聖誕裝飾選擇超級豐富，有好多精巧可愛、童話感的風格，聖誕樹、絨毛抱枕或造型地墊，每一種都讓人少女心大爆發，還有簡約溫暖風格的北歐風寢具，一定可以讓家裡瞬間充滿hygge感，不管是想營造溫馨的家居氛圍，還是在尋找有質感的交換禮物，或是想給自己小確幸，這篇從居家佈置到送禮好物，通通幫你整理好了，跟揪愛Ｍei一樣喜歡聖誕節的人快筆記！Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一到日本就什麼都想買？專業導遊告訴你在日本買這5項物品才對啦！
許多台灣人到日本觀光的時候，會特地將百貨公司、Outlet、家電量販店，甚至藥妝店當作一個景點特意前往，就是想要趁著身在日本的時候親自將日本商品親自帶回國，不過現在許多人到日本旅遊時會因為價錢因素而選擇搭乘廉價航空，往往行李重量與大小都有非常嚴格限制，若是買到超重又會被罰大筆金額得不償失。這次由常帶團遊日本的導遊來介紹一下幾項深受台灣人歡迎、一次買很多也沒問題的日本商品種類，如果害怕亂亂買會不小心超重帶不回來的話，瞄準這幾類東西就對了！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 8 小時前 ・ 26
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、礁溪溫泉燈花季、草莓季、溫泉季、落山風藝術季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 發起對話
BTS V金泰亨最愛底妝來了！韓國國民底妝 TIRTIR 快閃登台新光三越A11
自然光澤 × 高度服貼：韓國國民底妝的成功關鍵TIRTIR 以「讓肌膚呈現最真實、最美好的狀態」為核心理念，不追求厚重遮瑕，而是透過細緻光澤與高服貼度，放大肌膚原生的透明感與乾淨質地，也因此在韓國累積極高回購率，成為名副其實的國民底妝代表。...styletc ・ 4 天前 ・ 發起對話
西拉雅5COOL音樂節熱力開唱 萬名樂迷嗨翻官田遊客中心大草原
首次登場的「2025西拉雅5COOL音樂節」於交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心盛大登場，連續二天分別為熱血青春夜、溫暖療癒夜音樂演出，活動首日由ZORN、小男孩樂團、K.R.Bros展榮展瑞、HUR、玖壹壹等卡司熱血拉開序幕，現場吸引超過萬名樂迷，一起HIGH翻官田遊客中心大草原。此次活動延續5COOL（Cycling、Outdoor、Observation、Leisure）品牌概念，結合西拉雅國家風景區獨有的自然景緻、人文風貌與冬季旅遊魅力，打造年度壓軸的音樂盛典，期透過精彩卡司演出、豐富市集、串連周邊旅遊行程等多元內容，邀請全國民眾走進官田，在音樂與旅行之間感受西拉雅的魅力5COOL。此次活動為免費入場，遠從屏東來的樂迷一早就抵達現場等候，午後開始精采卡 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北市衛保志工頒獎 母子在馬偕醫院奉獻超過20年 攜手延續志工精神
台北市衛生局今（16）舉辦「114年度台北市衛生保健志願服務志工暨團體楷模獎表揚大會」，肯定志工長期投入衛生保健服務。其中，這次得到「志工家庭楷模獎」的母親徐榮妹以及兒子李坤霖，在馬偕醫院服務超過23年，母子在不同崗位默默服務，兩個世代共同延續志工精神。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年12月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter與Yahoo購物推出極抵優惠，購物隨時送名牌手袋！此外，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，新會員更有$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！Net-A-Porter減價區還有不少抵買產品，Burberry手袋平近萬元、Polo Ralph Lauren手袋、服飾都有折！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 9 小時前 ・ 發起對話
獅子會捐贈雷射光療儀 提升澎湖醫療復健品質
國際獅子會300E-2區2025-26年度總監陳建全，秉持「我們服務」之精神，今（15）日率領秘書長及區內各幹部前往澎湖，代表全體獅友捐贈雷射光療儀1台予衛生福利部澎湖醫院復健科，實際行動關懷在地醫療需求，提升澎湖地區復健醫療服務品質。此次捐贈儀式邀請多位澎湖地區獅友共同參與，包括澎湖第八專區主席林自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
為長輩健康把關 澎湖吉貝衛生所安排X光檢查
白沙鄉吉貝衛生所今（15）日結合吉貝惜福長青協會，跨海至白沙本島舉辦一場與宗教交流的「肺肺平安-冬季祈福」活動，除安排多位長者胸部X光檢查，並至赤崁龍德宮參拜祈福、韓湘館下午茶及食漁文化介紹外，更帶領島上50多名長輩們至白沙赤崁的農會超市採買、培養他們在日常生活中正確的營養觀念，讓離島上了年紀老人家自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
艋舺龍山寺開放點燈 民眾不畏低溫徹夜排隊
台北市 / 綜合報導 台北市艋舺龍山寺，今（15）日起開放現場排隊點燈，每天限量發放800張號碼牌，吸引不少民眾不畏低溫前往排隊卡位，還有民眾從8號開始就與親友不斷輪班，為的就是要保住第一位，搶得頭香。天還沒亮，大批民眾不分男女老少，不畏冷氣團發威，穿著厚重衣物戴起毛帽口罩，坐在自備的板凳上，一邊排隊一邊聊天，這裡是台北市艋舺龍山寺，每到歲末年終許多人會前往廟宇點燈，替新的一年祈福。今（15）日龍山寺開放現場排隊點燈，早上6點發號碼牌7點開始辦理，一路持續到17日，不少民眾早在清晨就排隊卡位，而排在第一位搶頭香的林小姐，從8號就開始與親友輪班，更是連15年都前來點燈，民眾林小姐說：「大概就從8日開始排，最主要是(點)藥師燈，再來就是平安燈，平安燈就是保平安，全家平平安安。」點燈要點什麼燈？其實大有學問，以龍山寺為例，文昌殿與聖母殿，都可以點光明燈，差別在一個是祈求智慧增長，一個是事業順利，點藥師燈希望能消災延壽，病痛趕快消失不見，財神燈則祈求生意可以興隆，吉祥燈常保安康，平安燈則希望闔家平安。工作人員說：「啊拿了號碼牌。」時間一到工作人員拉開鐵門，民眾紛紛前來領取號碼牌，每天的號碼牌限量800張，每人限領一張，為了求平安保安康，民眾漏夜排隊替家人親友祈福，希望來年順順利利。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／本田二輪十週年 大會師勁精彩
愛玩車／本田二輪十週年 大會師勁精彩EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
桃園市社區心理衛生中心打造心願聖誕樹 拍立得照片掛滿祝福暖心登場
桃園市社區心理衛生中心在充滿聖誕暖心氛圍的12月份，結合本市5處社會住宅辦理「聖誕暖心互動活動」，透過趣味闖關、心願小卡及拍立得留影等活動，以更親民、更輕鬆的方式將心理健康的概念帶入社區，陪伴居民在歲末感受支持與溫暖。本月於楊梅一號社宅、中路三號社宅、平鎮一號社宅、八德二號社宅及蘆竹二號社宅等活動現場，桃園市社區心理衛生中心設置象徵祝福與希望的「心願聖誕樹」，邀請住戶在「心願小卡」上寫下願望、給自己加油鼓勵的話語或送給親友的祝福，再將小卡掛上聖誕樹，寄託心意並傳遞正向力量。心衛中心同仁亦自創活潑趣味的「Merry Merry 猜」互動遊戲，與民眾一同挑戰，活動氣氛熱絡。此外，現場也提供拍立得服務，讓民眾即拍即留紀念照片，並可同步上傳分享，將溫暖從線下延伸至線上，讓社區心理衛生中心更深入社區、貼近民眾。衛生局賈蔚局長12月14日至八德二號社宅參與活動，與民眾共同度過愉快又溫馨的聖誕夜。賈局長表示，桃園市目前已成立5處社區心理衛生中心，讓心理健康議題不再遙遠，而是逐漸融入民眾的日常生活。未來衛生局將持續於本市其他地區布建社區心理衛生中心，並以多元形式活動深化社區互動，打造友善、可近性的心理台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄市鳥松區公所參訪臺南六甲區 體驗在地人文歷史與生態景觀
高雄市鳥松區公所主任秘書劉俊葳15日率公所團隊及婦女社會參與促進小組等20餘員至臺南市六甲區公所參訪；區長陳啟榮分享六甲風采詩影集、六甲之美攝影集，內容包含區內觀光、落羽松、廟宇文化豐富介紹以及六甲落羽松活動攝影競賽作品展覽、赤山龍湖巖四季之美，還有區內美食、古廟、老屋等特色文創品地圖導覽，期望吸引更多人到六甲觀光。鳥松區公所參訪團一行參觀六甲區百年日式老宅毛昭川醫師故居，對於老宅民宿創新活化感到相當佩服，也感謝吳姓屋主賢伉儷熱情導覽與解說，另也到有300多年歷史的古剎赤山龍湖巖感受古色古香的寺廟文化，共沐神恩祈求平安喜樂。參訪團也造訪全國最美的六甲落羽松森林園區，目前花海已種植，約明年元旦左右盛開，雖然寒流尚未來襲催紅落羽松，但綠色人間仙境美景也讓參訪團印象深刻，相約再 ...台灣新生報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
銀養好食光 嘉義市打造高齡友善新「食」力
嘉義市政府衛生局今（15）日舉辦「銀養好食光 樂齡食安心-我嘉健康地圖帶你吃」推廣記者會暨食安樂齡友善店家頒獎活動，向市民展現嘉義市近年推動「高齡友善飲食」的豐碩成果。現場由社區營養師輔導的簡餐與便當業者展示「七級質地調整飲食」並提供試吃，嘉義副市長林瑞彥出席並邀請業者與據點代表分享暖心故事，呈現嘉義市營造長者友善飲食環境的用心與決心。林瑞彥表示，台灣即將進入超高齡社會，許多長者因缺牙或咀嚼功能退化，飲食選擇受限，增加營養不良、肌少症、跌倒風險。依據衛福部國健署調查，65歲以上長者缺牙盛行率高達98.6%，平均缺牙超過13顆，許多長輩因「咬不動」就減少吃肉、蔬菜或水果，長期下來造成飲食不均衡及營養不良。嘉義市積極推動社區共餐、營養教育，並持續擴展高齡友善餐食資源，希望讓長輩「吃得下、吃得夠」，透過共餐互動也能提升活力與社交。市府衛生局局長廖育瑋表示，「質地調整飲食」是專為高齡者及有咀嚼、吞嚥困難的族群所設計，透過改變食物的軟硬度、大小、形狀及濃稠度，讓長者能更安全、輕鬆地進食，不僅降低嗆咳、誤吸的風險，也能確保營養攝取充足，同時享受進食的樂趣。廖育瑋說，「銀養好食光」專案自112年推動台灣好新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
台東縣秘書交流協會 募集139袋血液解血荒
由台東縣秘書交流協會主辦的「114年秘書傳愛 點亮台東反詐騙公益活動」，結合台東縣各級民意代表與台東縣警察局共同參與，成功展現公私攜手推動公益的行動力。活動由台東縣秘書交流協會理事長池明華帶領協會成員發起，號召民眾一同參與，將捐血行動與反詐騙宣導結合，透過現場解說與互動方式，協助民眾認識常見詐騙手法自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 63
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 10
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 20
中職》魔鷹與台鋼雄鷹完成續約 以合約總值69.5萬美元續留
中華職棒台鋼雄鷹在2026年即將展開隊史第3年一軍賽季，備戰全新球季全力補強戰力，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，首先由「大哥」魔鷹（Steven Moya）打頭陣，球團今天（16日）宣布與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，2026球季合約總值69.5萬美元。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 2
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 13