年末人事地震！昔「外資天后」國泰金投資長程淑芬轉資深顧問！

有「外資天后」之稱前金融業分析師、國泰金控投資長程淑芬9月傳出傳出因個人因素有意去職，今天國泰金正式公告，投資長人事異動，目前職務有所調整。程淑芬將轉聘為資深顧問。不過，公告並未說明新任人選。

國泰金控表示，程淑芬將轉聘為資深顧問，公司將持續借重其專業長才，代表公司與國際組織互動，協助指導永續、責任投資、經濟研究等領域，為公司帶來貢獻與產業影響力。

程淑芬曾任美林證券分析師，更奪下亞洲最佳分析師，2012年，轉戰國泰金擔任投資長一職，近年來對永續事務關心，甚至回台大攻讀氣候變遷與永續發展博士班，可以說是台灣永續金融推動在2021年為全台灣唯一受邀參加世界氣候高峰會金融代表，她也是亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）主席。

程淑芬9月就傳出上辭呈，不免引來多方關注，國泰金先前全力慰留，據了解，她主要想協助先生（前亞太電信董事長陳鵬）創業事宜。

