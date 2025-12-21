年末人潮多 公共場域強化維安

發生在前天下午下班時間，台北車站周邊、捷運車站出入口，接連傳出攻擊事件，釀成四人死亡，警方已經定調為「恐怖攻擊」層級，並且啟動應變。這起無差別攻擊，發生在人流最密集的交通樞紐，面對即將到來的耶誕、還有跨年大型活動，就怕出現模仿效應，因此民眾必須提高警覺，萬一真的遇到類似情況，警方提醒，不必空手對抗，要多多利用隨身物品，當成為防衛工具，像是雨傘、外套、背包等等，只要使用方式正確，就可以爭取逃生時間。

大愛電視記者林亦庭：「台北車站每年都會擺出來的，大型耶誕樹，原本應該非常閃耀，但現在卻熄了燈光，原因就是日前發生了攻擊事件，現在熄燈三天，為逝去的生命默哀。」

發生事件的地下街，氣氛更凝重，民眾自發性擺上花朵，哀悼罹難者。事發第三天，鐵路如常運作，但事件剛發生，又正值最多人潮出沒的年末，警方加派人力巡邏、戒備，穩定人心。假如民眾還是覺得恐慌，專家提出自保方法，首先最重要是，發現異狀、走為上策，同時觀察四周有沒有大型物件。新北警察局少年警察隊偵查員黃順吉：「有時候不一定跑得掉 跟跑得快，所以其實跑不掉的狀態下，你一定要先找大型的物件，尤其像馬路上 像汽車，一整排的機車也可以，比如說比較大型的柱子，甚至在百貨公司裡面的手扶梯，其實繞著跑 都會有不錯的效果。」

假如不得已正面對擊，手上任何物品都可以拿出來、往對方砸，但最常成為防禦工具的隨身包，只是這樣擋、就錯了。新北警察局少年警察隊偵查員黃順吉：「放在胸前 這樣其實沒什麼效果，對方還是會往其他臟器 其他地方刺，就算你保護好你的心臟 ，保護好你的頸動脈，但是你的肚子反而還是會被刺到，刺到那瞬間 你可能痛，之後 東西就會放下來，這時候你可能要害就露出來。」

所以正確應該要將包包、推在頸部前方，阻擋攻擊。新北警察局少年警察隊偵查員黃順吉：「(視線)要能夠看到對方 去做運用，推出來之後 我們這只是假動作，(所以同時)腳可以直接做攻擊，另外一種方式就直接推出來之後，直接往它臉上砸過去，往他臉上 瞬間用力，往前丟過去 這時候就趕快逃跑，才會爭取時間跟機會。」

另外，雨傘也很好運用，長傘不用開，直接上下刺擊對方，摺疊傘則盡速展開、拉開距離，再往對方身上丟、趕快逃跑。誰都不希望遇到這種事，但先把秘訣學起來，必要時保護自己。

