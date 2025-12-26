年末人潮聚集 RSV傳染力高嬰幼兒慎防重症

（中央社記者沈佩瑤台北26日電）年末活動多，小心RSV（呼吸道融合病毒）伺機而動，傳染力是流感2倍多，嬰幼兒氣管細小，感染易造成嚴重呼吸道阻塞，是嬰幼兒住院主因之一，感染後氣喘風險飆升3倍。

從耶誕活動、跨年晚會，到農曆春節的團圓時刻，許多場合人潮擁擠、互動頻繁。台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長、新光醫院小兒科主任穆淑琪今天透過新聞稿提醒，隱形的健康殺手RSV正伺機而動。

穆淑琪表示，RSV的傳染力約為流感的2倍以上，在群聚環境中，1名感染者可能傳染給5人以上，托嬰中心、家庭聚會都是高風險場域，加上嬰幼兒氣管細小，一旦感染，極易因痰液阻塞而快速惡化。

穆淑琪分享臨床案例，一對30週出生的早產雙胞胎曾接受短效型單株抗體保護，但在10個月大時保護力消退，正逢RSV病毒流行期而接連感染住院，其中1名寶寶因喘鳴與痰液阻塞，需使用高流量氧氣治療。這類情況在臨床並不少見，也讓家長承受極大身心壓力。

RSV的威脅不僅止於急性期，穆淑琪指出，RSV感染後產生的痰液相當黏稠，容易卡在尚未發育成熟的支氣管內，導致缺氧、呼吸暫停，嚴重者甚至需進入加護病房。更值得注意的是，曾感染RSV的嬰幼兒，未來出現氣喘或反覆性喘鳴的風險，約為未感染者的3倍。

冬季為呼吸道病毒好發期，加上節慶與假期人潮聚集，李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提醒，家長應落實手部清潔、避免帶嬰幼兒進出高風險群聚場所，並可與醫師討論合適的防護方式，例如疫苗接種等措施，以降低感染與重症風險，避免讓原本歡樂的節慶假期，變成全家奔波病房的煎熬時刻。

基金會提到，臨床上仍有不少家長誤以為「多接觸外在環境可以訓練免疫力」，但對免疫系統尚未成熟的嬰幼兒來說，RSV帶來的健康威脅遠超過多數人的想像。（編輯：張雅淨）1141226