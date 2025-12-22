年末出國送禮不想再送鳳梨酥？「故宮聯名漢方茶」禮盒掀起養生風潮，送出健康也送出文化

12月進入年末高峰，不少人忙著出國探親、拜訪海外客戶，這時送禮怎麼選才體面不失禮？成了行前清單裡的重要一題。相較高糖、高油的傳統禮盒，兼具文化底蘊與健康概念的養生型禮品，近年特別受到青睞。

藉此，台灣漢方調理品牌茗京萃推出的「 故宮聯名禮盒｜五行養生漢方飲」，以國立故宮博物院院藏《清・文淵閣四庫全書》為創意靈感，將東方五行與24節氣的養生智慧，濃縮成一盒可即飲、好分享的現代漢方好禮，儼然成為年末送禮市場的熱門選項。

出國探親、商務拜訪，該怎麼挑選不俗套的台灣伴手禮？

每逢年末出國高峰，無論是探望海外親友或是拜訪重要客戶，「伴手禮」往往代表送禮者的品味。過去鳳梨酥、蛋捲等高熱量食品是主流，但隨著全球健康意識抬頭，長輩與商務人士更傾向「低負擔、具實用性」的送禮選項，正逐漸取代傳統糕餅，成為出國探親與商務拜訪的新趨勢。

而且特別是針對重視養生的族群，一份能融入日常生活、隨時隨地照顧身體的禮物，往往比糕餅甜點更能傳遞深刻的心意。

茗京萃聯名故宮禮盒，9款漢方茶一天一杯的五行日常

「故宮聯名禮盒｜五行養生漢方飲」最大的特色在於文化感與便利性的完美結合。茗京萃將古人的五行智慧（金、木、水、火、土）轉化為現代五行概念的養生飲。對於商務送禮而言，這不僅是一盒茶飲，更是文化的傳遞；對於海外長輩而言，更是來自家鄉、溫暖且實用的健康問候。

內容包含黑豆飲、桑椹飲、烏梅飲、山楂飲、菊花飲、紫蘇飲、桂花飲、小麥飲與甘草飲等9款養生飲，每款各3包，共27包，風味清爽自然顛覆傳統口味，讓「一天一杯」成為無負擔的養生儀式。對經常出差、重視健康或應酬頻繁的族群來說，是相當實用的日常補給選擇。

機場就能買的到，零添加設計送禮送得好放心

針對時常往返機場的旅客的需求，茗京萃多款漢方茶飲(10入/組)與「京選好禮 均衡調理組」桃園機場即可買到，對於忙碌的商務旅客來說，不需要在市區提著大包小包，只需在登機前於機場輕鬆選購。

此外，茗京萃堅持「10個零添加」安心承諾，包含無色素、無香精、無防腐劑、無咖啡因等，保留草本原有的香氣與自然回甘甜。這樣的設計，對於送給長輩、父母或出國送禮而言，更能傳遞一份細膩而不張揚的健康心意。

與台灣小農同行，把健康與永續一起帶出國

除了照顧消費者的日常健康，茗京萃也將永續理念融入品牌核心，品牌優先選用台灣在地小農合作原料，以自然農法栽種，減少對土地與環境的負擔。這樣的耕作方式，不僅保留作物最純粹的風味，也讓每一杯茶都多了對土地的尊重。

年末送禮，不只是交換心意，更是一種價值的傳遞。將這盒結合文化、健康與永續的五行漢方茶帶出國，既有台灣味，也有好品味，成為真正「送得體面、喝得安心」的年末健康伴手禮。

想瞭解更多資訊，歡迎上茗京萃官網查詢：https://bby.news/我要領取

