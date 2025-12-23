年末刷卡台新神支援 線上申請分期抽iPhone 17

歲末年終開銷大，荷包實在吃不消，台新銀行推出信用卡分期限定活動，減輕卡友負擔，不論雙12網購、聖誕購物、跨年出遊都能「從從容容」。只要活動期間內前往台新銀行網路銀行或行動銀行APP領取活動券，並透過4大指定平台申辦分期，即可獲得限量刷卡金，還有機會把iPhone 17或AirPods 4帶回家。

雙11、雙12網購節剛結束，聖誕節交換禮物趴與跨年派對、出國旅遊緊接登場，荷包「壓力山大」，就讓台新銀行來「神支援」。像是台新Richart卡在今(2025)年底前於指定通路消費，最高享3.8%台新Point(信用卡)回饋，有Pay著刷、天天刷、大筆刷、好饗刷、數趣刷、玩旅刷、假日刷7大方案任意切換，不論是百貨、量販、網購、餐飲美食、機票飯店，都能享有高回饋。

台新銀行更貼心推出分期限定活動，即日起至12月31日台新銀行卡友前往台新網路銀行或行動銀行APP領取「年末沒壓力 新年好福氣」活動券，並透過網路銀行、行動銀行APP、線上櫃台或智能客服Rose等4大指定平台，依個人需求選擇「單筆消費分期」或「當月帳單分期」，有效減輕手頭壓力，讓歲末資金靈活運用。

同時，台新銀行更大方回饋刷卡金，不論是單筆消費分期或帳單分期，成功完成申請後，分別贈送限量刷卡金25元、刷卡金35元，若單筆分期滿8,000元或帳單分期滿3萬元，額外再加送限量刷卡金40元。完成單筆分期與帳單分期還能各獲得1次抽獎機會，刷台新Richart卡分期更可獲得2次抽獎機會，將抽出全新iPhone 17手機(1位)、AirPods 4耳機(2位)。

也就是說，面對年末資金壓力免發愁，善用台新銀行信用卡分期服務可減輕壓力。相關限定活動從領取活動券到指定平台申辦分期，都不須親自跑分行，全程都能透過手機輕鬆完成，簡單又方便，還有機會免費獲得「肖想」很久的iPhone手機、AirPods耳機，在年關將近時「游刃有餘」。

謹慎理財 信用至上

差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%~15%，依電腦評等而定。

預借現金手續費：預借現金金額x3.5%+ NT 150元。

循環利率之基準日為104年9月1日。

單筆消費分期各期分期利率換算總費用年百分率為5%~15%。

帳單消費分期各期分期利率換算總費用年百分率為6.25~15%。

