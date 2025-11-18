年末刷卡解答借你抄 12大高回饋卡無腦刷

年末各種花費讓人吃不消，刷「無腦刷」信用卡能省下不少開銷。各銀行中以永豐SPORT卡回饋6%豐點最高，永豐現金回饋JCB卡綁定街口支付消費享4%現金回饋居次，持兆豐宇宙明星BT21信用卡、新光銀寰宇現金回饋卡綁指定行動支付均給3%回饋。而臺企銀永續生活卡、凱基誠品聯名卡、台新Richart卡……等，分別有2%~2.5%的優惠。

「無腦刷」信用卡是指沒有通路限制，基本回饋無上限，只要完成銀行設定的「事前作業」，就不須花腦筋牢記煩人的刷卡條件、門檻。其中，以永豐銀行SPORT卡回饋率最高，將網銀系統連結運動手錶，只要當月運動消耗滿1萬大卡或Apple Watch畫圈10次，設定以永豐帳戶扣繳卡費，綁定於Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Garmin Pay後，每筆感應交易均能得到6%豐點，每1豐點等於現金1元，可直接折抵帳單金額。

回饋率排名第二的永豐現金回饋JCB卡，國內交易給予1%現金回饋無上限，綁定街口支付掃碼付款加碼3%，加總回饋率最高4%。兆豐宇宙明星BT21信用卡排行第3名，使用電子帳單並以帳戶扣繳卡費，綁定Apple Pay、Google Pay、台灣Pay、LINE Pay、街口支付、Samsung Pay等支付方案，最高拿3%回饋。新光銀寰宇現金回饋卡連結Apple Pay、Google Pay或台灣Pay後，同樣可獲3%刷卡金，與兆豐宇宙明星BT21卡並列。

臺灣企銀永續生活卡主打對綠色生活、環保消費，國內一般消費皆有0.5%現金回饋，若持有台幣與外幣Hokii數位帳戶就加碼2%，無腦刷最高回饋達2.5%。凱基誠品聯名卡國內回饋率僅0.3%，若設定以凱基帳戶扣繳卡費後，一般消費暴升至2.3%。

台新Richart卡與國泰世華CUBE卡均為「權益自選卡」，其中Richart卡設定以台新銀行帳戶扣繳卡費後選擇「假日刷」，節假日不限通路刷卡均贈2%台新Point。CUBE卡綁定Apple Pay、Google Pay與Samsung Pay後，並選擇「來支付」權益，綁定LINE Pay的所有交易均送2%小樹點。

使用滙豐匯鑽卡交易領1%現金積點，只要與銀行往來資產滿30萬元，就能將5,000現金積點翻倍成為1萬元刷卡金，相當於回饋率翻倍變成2%。持有永豐幣倍卡、DAWHO現金回饋卡，設定電子帳單並以帳戶扣繳卡費，同時成為「大戶等級」客戶，國內消費回饋均為2%。將DAWAY卡綁定LINE Pay國內交易同樣給2%福利。

12大國內無腦刷高回饋信用卡，如下表：

