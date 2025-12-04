年末壓軸優惠再升級！EASY SHOP雙12購物節開跑 打造延續自信光采
（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】藉著全民普發一萬元熱潮，雙11購物節優惠持續延燒至雙12檔期，EASY SHOP台灣國民內衣店趁勢推出年末壓軸「雙12購物節」，活動期間即日起至14日指定款2件$1212低門檻入手價、內褲3件$512及12日至14日內褲限搶$222，並延續高人氣的精選款買一送一活動，打造今年最後一波最具話題與購買吸引力的內在美盛典。
本次活動涵蓋明星熱銷款、經典口碑款、精選內褲到冬季必備話題新品「輕薄美膚衣」，以「雙拾貳這尚好買」為主軸，提供消費者更優惠實穿且高質感的商品選擇。電商通路限定新品「EASY SHOP輕薄美膚衣(成套衣+褲)」上市優惠價$490，驚呼太划算！採用超級彈性布料製作而成，不可思議黑科技一件即擁有「美膚保養x蓄熱鎖溫x靜電防止」等多重功能，以柔軟親膚超薄的百搭特性，給予更多冬季穿搭的無限可能。EASY SHOP雙12購物節如火如荼進行中，眾多好康優惠，希望能讓每一位女性在歲末之際，以最輕鬆的姿態汰舊換新，迎接嶄新的自己。
年末最溫柔的犒賞 冬季必備質感內搭推薦 [EASY SHOP] 輕薄美膚衣(成套美膚衣+褲)
被喻為CP 值最高的質感內搭新選擇「輕薄美膚衣」，EASY SHOP官網APP限定成套(衣+褲)，粉絲直呼驚喜。EASY SHOP「輕薄美膚衣」隱形打底，超薄設計內搭抗靜電，拒絕冬天刺痛乾燥，超高彈力自由伸展能包容各種身形，貼身卻不緊繃，大圓領加上超薄設計能完美搭配各式外衣，讓冬季穿搭美麗顯瘦不臃腫. 具有蓄熱鎖溫效果，24H熱量循環，保暖有型一件搞定。輕薄美膚衣成套原價$780，官網APP限定優惠價$490，想要漂亮一整個冬天必須先把美膚衣帶回家。共有經典黑、可可棕、奶咖灰三色。
用「EASY SHOP雙12優惠」全面升級你的年末儀式感
EASY SHOP延續雙11購物熱潮，於即日起至14日展開「雙12購物節」，並滿足全民最愛的內衣精選方案，其商品包括最厲害的無鋼圈內衣「Miss Audrey防擴雙C」、超級彈力舒適的「EASY BRA 3.0」以及適合糖花糖女孩的RUN大尺碼運動內衣；還有超級划算限搶$222的「嬰兒棉英倫小花內褲(2件組)」，買一送一商品首推一致口碑好評的「Audrey柔曲無鋼圈內衣」及集中側包機能款「Audrey水漾魔塑內衣」。從經典熱銷商品到新品輕薄美膚衣，全系列優惠再升級，打造年度最後一波最省錢的內在美採購季，趁著活動期間快囤貨一波。
